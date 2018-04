Dimite el concejal de Candidatura Independiente en Peñafiel Jesús Cuadrado, en primer plano, durante el pleno celebrado en el mes de enero. / Agapito Ojosnegros Lázaro Jesús Cuadrado adelantó su cese hace unas semanas tras no salir adelante su ordenanza de Convivencia Ciudadana AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Lunes, 2 abril 2018, 13:42

Tras entregar el escrito el miércoles pasado, nada más finalizar el pleno de marzo, la dimisión del portavoz y único concejal de Candidatura Independiente (CI), Jesús Cuadrado, ha sido registrada esta misma mañana de lunes en la Secretaría del Ayuntamiento de Peñafiel una vez que el propio edil anunciase hace unas semanas que dejaría el cargo, tras 15 años en el Consistorio. De igual forma esta dimisión conlleva su cese como representante del Ayuntamiento peñafielense en el Consorcio de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero.

En estos momentos el partido debate la elección de la persona que le sustituirá entre las que se presentaron en la lista del partido en las últimas elecciones.

Como explicó en el momento de hacer pública su intención de cesar, «el rechazo del equipo de Gobierno –en manos del PP- en bloque al proyecto de mi ordenanza de Seguridad Ciudadana y Bienes Públicos es la gota de un cúmulo de despropósitos y trato totalitarista» que motivan su cese. Entiende el edil de CI que el alcalde «ha faltado a su palabra» de apoyar la citada ordenanza en la que el concejal de CI ha trabajado varios años, «y en la que ha participado también la Diputación», una falta de respaldo que se materializó en el pleno de febrero cuando los 6 ediles populares echaron para atrás la amplia normativa en la que ha trabajado Cuadrado. Muy disgustado se ha mostrado por esta última cuestión, porque «lo que más me duele es que hace 5 años el equipo de gobierno me aprueba elaborar la ordenanza de Convivencia Ciudadana para que, después de 5 años trabajando en ella, llevarla a pleno y digan que no. Con lo fácil que hubiese sido decir que no al principio y no habría perdido el tiempo con una completa ordenanza» para todos los problemas del día a día de Peñafiel.

Balance

En cuanto al balance que hace Cuadrado de su gestión este es positivo, a la vez que muestra su agradecimiento a los que han confiado en él para trabajar por el pueblo. El concejal ha señalado que «salvado el trato sectario, el engaño, y el ninguneo del equipo de gobierno, en este caso del alcalde, salvando esto, que tampoco supone una sorpresa porque ha sido así en todas las legislaturas, el sabor de boca con el que me marcho es muy positivo porque, como digo siempre, para mí ha sido un honor haber estado 15 años en el Ayuntamiento, y es todo un honor que las personas que me han votado me hayan dado la oportunidad de representar a Peñafiel». Dicho esto, también reconoce «que duele tener que dejar la legislatura antes de tiempo».

Satisfecho por el trabajo realizado pero a la vez decepcionado porque se hayan ido «enterrando todas mis propuestas». Según Cuadrado el número de sus propuestas a lo largo de estos años suman el doble «que las presentadas por el conjunto de grupos políticos».

En cuanto a un posible regreso a la política municipal, Cuadrado ha indicado que «ahora mismo, a fecha de hoy, diría que no. De momento me marcho, pero no puedo decir que de esta agua no beberé. A parte, no lo sé, ahora voy a digerir esta situación», reconociendo asimismo que desde distintas formaciones están llamando a su puerta «continuamente».

Esta dimisión es la cuarta que se produce en el Consistorio peñafielense en lo que va de mandato: dos en el Partido Popular, una en el PSOE y la de CI. Pero mientras los ceses de los ediles populares se produjeron por motivos personales, tanto la del socialista Javier Herrera como la del independiente Jesús Cuadrado se deben al devenir de la vida municipal, principalmente ante la imposibilidad de poder llevar a cabo proyectos de sus programas electorales.