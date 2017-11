Las diferencias entre Ayuntamiento y taxistas bloquea la jornada de 16 horas Marcha de los taxistas autónomos estas semana por el centro de la capital vallisoletana. / R. GÓMEZ El edil Luis Vélez ve inviable su petición por temor a que no se cubra el servicio o haya posibles despidos JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 23 noviembre 2017, 21:02

La reunión de los representantes de la Asociación de Taxistas Autónomos de Valladolid (Avatar) con el concejal Luis Vélez, concluyó ayer con un «total desacuerdo» respecto a la aplicación de la jornada de las 16 horas de trabajo como máximo que demanda una parte del sector.

Ni las tres manifestaciones realizadas en las últimas semanas, ni la recogida de firmas que se hizo en 2015, así como el último referéndum celebrado el pasado 18 de octubre, cuyo resultado fue del 50,3% a favor de la nueva regulación horaria, han hecho cambiar al edil. Ç

Vélez recibió al presidente de Avatar, Javier Vargas, y a otros dos miembros del colectivo, quienes explicaron su petición que se apoya en un reparto mejor del servicio, para que no haya tantas colas y esperas en las paradas, y para favorecer la conciliación familiar.

Mientras que el concejal explicó que «los técnicos no ven cómo poder realizar el control de las 16 horas», los taxistas le recordaron que una aplicación informática introducida en el taxímetro sí permite vigilar los excesos de cada jornada.

Luis Vélez rechazó la introducción de la regulación por la división que hay en el sector, pese a que «reconocemos que en la última consulta se ha sacado más del 50% a favor del sí, y hubo un porcentaje de participación importante. Pero hay otra parte del sector del taxi, que son los taxistas asalariados, que también viven de este transporte y podrían ser despedidos», añadió Luis Vélez.

En este sentido, el presidente de los taxistas autónomos le replicó que «el alcalde Óscar Puente está gobernando con el 23% del voto, y es una decisión mayoritaria». En la consulta del pasado octubre participaron 385 titulares de licencias de 466, de los cuales 194 votaron a favor.

Inspección de Trabajo y Policía Local

El concejal de Seguridad y Movilidad insistió en que el actual equipo municipal ha recibido y escuchado a las asociaciones del gremio y analizado lo que sucede en otras ciudades, en las que ya se aplican las 16 horas de jornada máxima diaria. «Y en algunas están teniendo problemas después de haberla aprobado. Lo que no podemos acordar es que se introduzca y luego dar marcha atrás a la medida», explicó Vélez.

Para perseguir los excesos de los horarios que hacen algunos chóferes, el edil recordó que para ello está la Inspección de Trabajo, «y nosotros no podemos poner a la Policía Municipal para que controle si se cumple o no la jornada, porque no es nuestra competencia».

Este rechazo a la modificación del horario ha sido mal recibido entre los socios de Avatar, que mantienen su intención de continuar con las movilizaciones en la calle.

«Hay un desacuerdo total puesto que el Ayuntamiento no va a introducir las 16 horas en la nueva Ordenanza, y nosotros la recurriremos administrativa o judicialmente. Hemos detectado miedo en el actual equipo a un rechazo, que no es la mayoría del gremio del taxi», recordó Javier Vargas.