Dieciséis municipios de Valladolid prevén tener menos de diez alumnos en sus aulas Archivo - El Norte Cuatro colegios y siete institutos reciben más de diez solicitudes por encima de las plazas ofertadas ANTONIO G. ENCINAS Martes, 22 mayo 2018, 16:47

El alfoz manda. Arroyo yZaratán son los municipios con mayor porcentaje de población infantil y eso se refleja con nitidez en las solicitudes de admisión para el curso académico 2018-2019. Terminada la fase de baremación, y a falta de que se adjudiquen las plazas definitivas, dos de los centros son sobredemanda –10 plazas por encima de las que pueden ofrecer– en Primaria son el Kantica, de Arroyo, y Caño Dorado, de Zaratán.

En cuanto a los institutos, la ola demográfica que ahora se acerca a su punto más alto en esos municipios ha alcanzado ya su cumbre en Laguna de Duero. El instituto Las Salinas, que además se ha ganado fama de centro muy activo, es el que ha recibido más solicitudes de admisión por encima de las disponibles, por delante de otros seis institutos públicos de la capital y del San José.

Centros con sobredemanda Primaria. CEIPCaño Dorado (Zaratán), CEIPKantica (Arroyo), CEIPAlonso Berruguete y Nuestra Señora del Carmen. Secundaria. IES Las Salinas (Laguna de Duero), IES Zorrilla,IESCondesa EyloAlfonso,IESNúñez de Arce, IESParquesol,IESLa Merced, ColegioSan José.

En la lista de centros que cuentan con más de diez peticiones por encima de las disponibles se encuentran Zorrilla, Condesa Eylo, Parquesol, La Merced y Núñez de Arce. En este último caso también se deja notar la influencia del alfoz. Y es que aunque a los alumnos de Zaratán les corresponden como centros prioritarios Vega de Prado, Emilio Ferrari y Ribera de Castilla, son bastantes los padres de la localidad que han optado por situar al Núñez de Arce como primera opción. Por su nivel educativo, claro, pero también porque el autobús interurbano de Zaratán –que no es el que pone de forma gratuita la Consejería para los municipios que carecen de instituto– tiene parada en la Plaza de Poniente.

«En cuanto a los centros con ese exceso de demanda sobre la oferta, este año hay 19 con más solicitudes que plazas ofertadas. El año pasado eran 23», explica la directora provincial de Educación, María Agustina García Muñoz. «Cuando decimos los más demandados no son los que más solicitudes han tenido, porque en los de 3 años, los que tienen cinco líneas comoSanAgustín tienen más solicitudes en números absolutos.En este caso hablamos de aquellos en los que la demanda supera la oferta», aclara.

Centros con menos de 10 alumnos San Roque. Cogeces de Íscar, 10 alumnos. SanJuan Bautista. Rodilana. 9 alumnos. CRA Campos de Castilla. Bolaños de Campos (10 alumnos),Castroponce(5), Ceinos (7). CRA LlanoAlto. Lomoviejo (7 alumnos). CRA La Besana. Villalar de los Comuneros (8 alumnos). CRA Villas del Sequillo. Tordehumos (5 alumnos),Urueña (6). CRA Florida del Duero. Sieteiglesias de Trabancos (9). CRA RIbera del Duero. Olivares de Duero (8 alumnos),Sardón de Duero (8). CRA Campos Góticos. Peñaflor de Hornija (5 alumnos). CRA Padre Hoyos. Torrecilla de la Abadesa (6 alumnos). CRA El Páramo. Ciguñuela, 10 alumnos. CRA La Villa. Canalejas de Peñafiel (8 alumnos).

Lejos del alfoz, y de esa realidad de colegios repletos, se encuentran las localidades de la provincia que no encuentran alumnos para llenar sus aulas. Dieciséis municipios prevén tener diez alumnos o menos. «El número es similar al del año pasado, aunque es pronto para decir si se van a cerrar o no. Había previsión de cerrar una localidad, pero con la excepcionalidad que se ha aprobado de que puedan continuar 3 alumnos, reúnen la potencialidad para seguir. Si lo piden la alcaldesa y los padres, continuará», explica García Muñoz.

Instituto en Arroyo

Mientras tanto, en Arroyo se han recibido 85 solicitudes en primera opción para el nuevo instituto, aunque los escolares no comenzarán las clases en él, sino en las aulas del recién inaugurado colegio Atenea. «El instituto se está construyendo y la previsión es que se finalice por Navidad. Hemos ofertado cuatro grupos de primero de la ESO en el Atenea, que es el último colegio de Infantil y Primaria que se abrió». Esto es posible, explica la directora provincial, porque es un centro «progresivo», en el que los diferentes cursos se van implantando año a año. «Como crece progresivamente, tiene espacio libre», señala. A cambio, como las aulas son de Primaria, y no de Secundaria, se ha fijado el límite por clase en 25 alumnos, en lugar de los 30 que tendrían cabida en el instituto. Se ofrecen 100 plazas. «Van cuatro grupos de la ESO con un equipo directivo independiente y en cuanto esté finalizado el instituto se trasladarán. Compartirán edificio pero por su amplitud permite que funcionen de manera independiente. Lo hemos dejado en cien plazas para cuatro grupos porque las aulas son más pequeñas, como de Primaria, y las han solicitado 85 estudiantes. Y no sabemos cuántos lo harán en segundo lugar», señala, ya que los datos aún están en fase de ajuste.