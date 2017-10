El conductor que hablaba por el móvil, sin cinturón, ni seguro, ITV sin pasar y ruedas sin dibujo El vehículo fue retirado por la grúa al depósito municipal. / Twitter Policía Municipal El conductor fue localizado este miércoles en la confluencia de las calles Salud y Tórtola EL NORTE Valladolid Miércoles, 25 octubre 2017, 18:33

La Policía Municipal de Valladolid ha detectado a un conductor que circulaba mientras hablaba por el teléfono móvil, no llevaba el cinturón de seguridad puesto y el vehículo no contaba con seguro en vigor ni con la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos (ITV), pero además sus ruedas prácticamente no tenían dibujo.

Los hechos se produjeron este miércoles, cuando los agentes detectaron al conductor, de 33 años, en la confluencia de las calles Salud y Tórtola, en el barrio vallisoletano de Pajarillos.

El conductor fue sorprendido cuando hablaba por teléfono al volante, una infracción que supone una multa de 200 euros y tres puntos de carné, la misma que por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

A todo eso se suma que el vehículo no tenía el correspondiente seguro, lo que conlleva una sanción de 1.500 euros, a la que se añade la de la falta de la ITV, que supone otros 200 euros de multa.

El vehículo, un Seat León, dadas las circunstancias citadas, fue retirado por la grúa al depósito municipal, de donde no podrá salir sin el correspondiente seguro y, en su caso, en grúa, debido al estado de las ruedas y la ausencia de ITV.

También en el barrio de Pajarillos, agentes de la Policía Municipal sorprendieron el pasado lunes por la tarde a un conductor que no solo circulaba sin carné al volante de un coche por la calle Cigüeña, en Pajarillos, sino que salió ante ellos literalmente quemando rueda, luego intentó esquivar a la patrulla y, por último, se lanzó al asiento trasero mientras su copiloto ocupaba el del conductor cuando fue parado. El sospechoso, que dio positivo en alcoholemia, fue multado por el positivo, por ir sin el cinturón de seguridad y por conducción negligente. Su acompañante, además, fue sancionado por ir también sin el cinto. Los hechos ocurrieron a las 19.15 horas.