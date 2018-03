Descubre cuáles son los puntos con más tráfico de Valladolid Atasco entre Rinconada y Fuente Dorada. / GABRIEL VILLAMIL Un estudio internacional cifra en 13 horas al año el tiempo que los conductores de la ciudad pasan atrapados en un atasco VÍCTOR VELA VALLADOLID Jueves, 1 marzo 2018, 07:43

El mapa del tráfico y de la paciencia de los conductores tiene cuatro puntos negros en la capital, tal y como reconoce el Ayuntamiento en el Plan de Movilidad Urbana, un documento que mide, analiza y propone soluciones ante los flujos de desplazamientos que se generan a diario en la capital.

De ellos, 196.874 se realizan en vehículo privado, lo que supone que, cada día, cerca de 150.000 coches circulan por las calles de la capital. Hay lugares en los que la elevada presión del tráfico genera coágulos en forma de retenciones y atascos. El Consistorio ha puesto la lupa en cuatro de ellos, que «han de ser analizados de forma prioritaria».

El primero está en Poniente, entre el paseo de Isabel la Católica y la plaza de la Rinconada, donde ya se han tomado medidas con los ciclocarriles y la nueva distribución del puente. El segundo se sitúa en la avenida de Salamanca, con complicaciones a lo largo de toda la vía, que se acentúan entre la calle Olma y el acceso a la Feria.

Los otros dos puntos con problemas de congestión señalan al paseo de Arco de Ladrillo, en ambas direcciones, puesto que las dificultades si se circula hacia el sur se sitúan entre las calles Transición y Florencia y, si se va hacia el centro, desde Farnesio a Mikado. El Consistorio ya intentó el año pasado resolver las retenciones en este punto con la obra que eliminó la extraña curva que había que tomar para acceder al viaducto de Arco de Ladrillo.

A estos cuatro habría que sumar un quinto espacio con especiales problemas de tráfico a hora punta. Se trata de la rotonda de San Agustín, que asume, de media, cada día, el paso de 20.108 vehículos (solo en la dirección desde la carretera de Madrid hacia el centro), según los datos recogidos en las estaciones que miden los aforos en la capital y consignados en el Plan de Movilidad Urbana, presentado el año pasado por el Ayuntamiento.

Otras vías con elevadas cifras de circulación son Isabel la Católica, la avenida de Zamora o la ronda este.

Puntos con elevado tráfico en la capital Punto Media de vehículos/día Arco de Ladrillo hacia el centro 21.769

Arco de Ladrillo hacia Madrid 20.173 Avda. Madrid a centro (San Agustín) 20.108 Plaza de S. Bartolomé hacia Salamanca 19.806 Isabel la Católica hacia Puente Mayor 19.152 Avenida de Zamora hacia Parquesol 18.377 Poniente hacia Rinconada 17.120 Alamillos a Huelgas esde Ramón y Cajal 15.031 Nicolás Salmerón a Caño Argales 15.272 Alamillos a Huelgas desde Ramón y Cajal 15.031 Don Sancho a Cruz Verde en San Juan 13.595 López Gómez a plaza de España 11.948 Dos de Mayo 9.855 Avenida de Segovia hacia el centro 9.414 Juan Carlos I hacia San Isidro 9.353 Duque de la Victoria 4.144

Sin embargo, no en todos los puntos con intenso paso de vehículos se registran problemas de retenciones, puesto que para ello hay que tener también en cuenta la capacidad de las vías, el número de carriles o la presencia o no de semáforos y cruces que ralenticen la circulación.

Así, el mayor uso de las rondas (con la apertura completa de la VA-30, que, sin semáforos, asume casi 40.000 vehículos en algunos tramos)ha contribuido a descongestionar el tráfico por el centro de la capital, como se aprecia en la comparación con los datos de 2001 (anterior plan de movilidad). Durante estos años, también se ha detectado un descenso en el uso del vehículo privado, motivado por el retroceso de los desplazamientos por razones de trabajo (la crisis ha reducido la actividad en los polígonos) y también por el envejecimiento de la población.

Sin embargo, el incremento de vecinos en municipios del entorno (Zaratán, Laguna, Arroyo o La Cistérniga)ha provocado un aumento de tráfico en los accesos a la capital. Las administraciones son conscientes de esta situación y por eso trabajan en medidas como el autobús metropolitano (con tarifas más ajustadas para fomentar el uso del transporte público) o la búsqueda de terrenos para nuevos aparcamientos disuasorios.

Valladolid, en todo caso, no es una ciudad que presente especiales problemas de atascos, salvo en las horas punta, en estas vías generales de distribución o en los casos coyunturales en los que coincidan con obras (también puede deberse a malos diseños viarios, como la incorporación a las rotondas de La Cistérniga desde la ronda exterior).

Así lo certifican los datos que la semana pasada presentó la compañía estadounidense INRIX, una empresa especializada en estadísticas de transporte y que ha analizado 1.360 ciudades de 38 países, a partir de los datos recabados en entidades como la DGT, mediciones específicas, torres de telefonía móvil, cámaras de tráfico y recorridos recogidos en los GPS y navegadores de los vehículos.

A partir de este análisis, el informe concluye que los conductores vallisoletanos se pasan, de media, trece horas al año atrapados en un atasco. Puede que 780 minutos no parezcan mucho, pero hay que tener en cuenta que el informe se limita a medir los atascos en horas punta (no durante el resto del día) y que esta cantidad se refiere al tiempo que pasamos en el coche de más, por culpa del atasco (no a lo invertido en el conjunto del desplazamiento, que en la mayor parte de los casos se sitúa entre 15 y 19 minutos por viaje). Estas trece horas gastadas en atascos durante 2017 están por debajo de las 13,7 horas de 2016. Yla cifra se sitúa lejos de otras ciudades, como Madrid, con 42 horas anuales.

De acuerdo con los datos del Plan de Movilidad Urbana, los peores momentos de la jornada se concentran entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el vehículo privado genera 22.855 viajes por la capital. A continuación (20.003 desplazamientos) se sitúa el periodo entre las 15:00 y las 16:00 horas. La entrada a trabajos, colegios e institutos sitúan la tercera hora punta entre las 8:00 y las 9:00 horas, con 19.888 viajes en coche.