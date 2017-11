Desactivada la limitación de circular a 30 por hora en el centro de Valladolid La ciudad desde el Cerro de las Contiendas. / R. G. Ayer por la tarde se redujeron los niveles de material particulado EL NORTE Valladolid Jueves, 23 noviembre 2017, 10:24

La reducción de los niveles de material particulado a última hora de ayer ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a desactivar la limitación de circular a 30 kilómetros por hora en la almendra central de la capital vallisoletana. A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que se ha desactivado la situación 2 de Aviso del Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid.

Esas situación 2 permite al Ayuntamiento fijar diferentes medidas de restricción al tráfico -desde limitar la velocidad máxima hasta el corte de tráfico-, en función de la gravedad de la situación, las circunstancias en que se verifica y la previsión de su evolución, supeditada además a la previsión meteorológica.

No obstante el Consistorio ha recomendado que si no es indispensable no se utilice el vehículo privado para que no vuelva a subir la contaminación y haya que realizar más restricciones