Denuncian falta de seguridad en la sedes judiciales de Valladolid

Los funcionarios que el Ministerio gaste en mobiliario que no se necesita y no ponga medidas de vigilancia en algunos juzgados de Valladolid

EL NORTE Valladolid Viernes, 1 diciembre 2017, 14:39

CCOO Justicia Valladolid denuncia falta de seguridad en algunos Juzgados de la provincia de Valladolid mientras los recursos económicos se destinan «a otras cuestiones que no son ni prioritarias ni necesarias como mobiliario». Este sindicato recoge las quejas de funcionarios sobre la falta de medidas de seguridad, que consideran «más acuciantes» que muebles que no se necesitan. Afirman que estas sedes «carecen de seguridad presencial durante las noches, algunas no tienen arco y escáner, otras no tienen de palas de seguridad y en otras, el personal de seguridad es insuficiente. Entiende el sindicato que «se está poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores y la de los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales».

Se da, además, la circunstancia de que los propios magistrados y letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) «están rechazando el mobiliario adquirido porque no es necesario, dado que el actual se encuentra en buenas condiciones y que el que se ofrece nuevo es de peor calidad», subraya Comisiones, en un comunicado.

Considera «paradigmático» el caso de Medina de Rioseco, «que carece de vigilante de seguridad, de escáner, de arco de detección de metales y de cámaras de seguridad, por lo que el acceso es completamente libre desde la planta baja a todas las dependencias del juzgado, lo que ha producido situaciones de tensión. Y sin resolver este problema, han recibido un mobiliario que no necesitan».