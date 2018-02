Así son las dedicatorias de nuestros lectores por San Valentín

Un día al año dedicado a decir te quiero. Esa es la esencia de San Valentín, porque no hay mejor regalo que demostrar a la pareja que es única en el mundo, que su amor mueve nuestras vidas, que contigo pan y cebolla.

Los lectores de El Norte de Castilla nos han enviado sus fotos y dedicatorias, en los que dejan patente que, el amor, no está solo en el aire.

Aunque no solo hemos recibido fotos. Algún lector ha preferido expresar su amor solo con palabras:

«Dedicatoria de San Valentín: 10 años que nos conocemos, 3 juntos y desde entonces no he podido ser más feliz. Nuestra felicidad se completó hace un año y pocos días con la llegada de nuestro príncipe. Te quiero, te queremos J. S. M. De parte de P. C. C. y M. S. C.»