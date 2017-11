«Decepcionante» comparecencia del exgerente de Sodeva en la comisión de Meseta Sky Comisión de investigación de Meseta Sky. / R.O. Un técnico de la Junta advirtió en su día del incendio que ocurrió en los terrenos, pero el aviso «se obvió» en el Impacto Ambiental CÉSAR CABRILLO <Valladolid Martes, 14 noviembre 2017, 10:47

La comparecencia del exgerente de la Sociedad Pública de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) , Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, resultó«decepcionante», según consideró la presidenta de la Comisión de Investigación de la Diputación,Teresa López. El antiguo gerente de Sodeva, Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, defendió ante la comisión que si la decisión que se tomó fue la de modificar el contrato en lugar de convocar de nuevo su adjudicación ante la necesidad de incrementar su presupuesto, fue porque de hacer esto segundo se habrían producido «más perjuicios que bondades».

La declaración de Sánchez-Valdepeñas como responsable de la entidad entre el 2004 y junio de 2007 era una de las más esperadas por toda la Comisión por su cargo de relevancia, pero acabó siendo «decepcionante», como indicó la socialista Teresa López. Durante su comparecencia, de más de una hora y media, el exgerente de Sodeva apenas aclaró nada de la gestión de Meseta Ski, escudándose en que era un hecho ocurrido hace ya más de 10 años y que apenas lo recordaba. Sánchez-Valdepeñas, en su papel de gerente, desconocía quién había elegido la ubicación del complejo en Villavieja del Cerro, al igual que desconocía quién había redactado el contrato con Corsán-Corviam o quién realizaba las subcontrataciones.

Por otro lado Sánchez-Valdepeñas fue preguntado sobre la modificación del presupuesto una vez iniciadas las obras. Sobre esto indicó que «se observó la idoneidad de modificar y ampliar el proyecto de parque de ocio para hacerlo viable», lo que requirió un aumento de su coste que, en su opinión, no fue necesario licitar de nuevo al ser ejecutado por Sodeva, que se rige «por el derecho privado al ser una sociedad», y no por la Diputación.

Respecto a los viajes que distintos responsables de la sociedad realizaron a Portugal, Francia y Reino Unido, Sánchez-Valdepeñas recalcó que «no fueron pagados por Sodeva» y negó que asistiera a la estación de esquí de San Isidro, en la provincia de León, con directivos de Corsán dos días antes de la adjudicación del contrato.

Tras la intervención del exgerente, la mayoría los portavoces coincidieron al indicar que estaban «decepcionados» y «sorprendidos». Entre lo dicho por Sánchez- Valdepeñas hubo dos cosas que chocaron: la negación de que tomara parte en las reuniones del Consejo de Administración, a pesar de figurar en las actas, y que afirmara que el proyecto Meseta Ski se presentó sin tener todos los terrenos adjudicados.

Advertencia

La Comisión de Investigación se sintió decepcionada porque los técnicos Mariano Torre y Manuel Saavedra, señalados porque supuestamente ocultaron el incendio en los terrenos de Meseta Ski, decidieran no asistir a su comparecencia. El ex jefe de sección de Ordenación y Mejora de la Junta, Javier Gordo, subrayó que en su día advirtió en un informe de que los terrenos donde se pretendía asentar el parque habían sufrido un incendio, lo que impidió el desarrollo de la infraestructura, aunque este aviso no fue recogido en la Declaración de Impacto Ambiental.