Los cuatro concejales del PP de Rueda pasan al grupo de los no adscritos Juan Alonso Morales. / Fran Jiménez/El Norte El portavoz popular, Juan Alonso Morales, tramitó su baja como afiliado en abril y ahora seguirá con su acta pero sin ninguna sigla PATRICIA GONZÁLEZ Rueda Miércoles, 30 mayo 2018, 14:50

El Partido Popular se quedará sin representación en el Ayuntamiento de Rueda después de que esta misma semana los cuatro concejales electos bajo estas siglas durante los pasados comicios municipales decidieran darse de baja en el PP y comunicar su decisión de mantener el acta de concejales pero desde el grupo de ediles no adscritos a ninguna formación política.

La noticia que ha sorprendido al equipo de gobierno de la administración de Rueda, como aseguró la alcaldesa de la localidad, Dolores Mayo, no se oficializará hasta el próximo mes de junio cuando en sesión plenaria los cuatro concejales electos por la lista del PP, es decir Juan Alonso Morales (portavoz del grupo municipal y anterior alcalde del municipio durante ocho años) y Sergio Díez Lorenzo, Sergio Navarro Nieto y Pilar Cobos Giralda pasarán a formar parte del denominado grupo mixto como concejales no adscritos

«no sabíamos nada de las intenciones de los populares. Nos hemos enterado cuando entró en el registro del Ayuntamiento la solicitud de pasarse al grupo de los no adscritos y de mantener el acta» aseguró Mayo, que concretó que «realmente no se nada de los motivos que han posibilitado que los concejales populares tomen esta decisión. El funcionamiento del Ayuntamiento seguirá siendo el mismo y no nos afectará para nada ya que el equipo de gobierno seguirá trabajando por los vecinos de la localidad».

Motivos

Alonso Morales, ha sido uno de los militantes históricos del PP en la provincia de Valladolid. Durante ocho años (dos mandatos) ostentó el bastón de mandos de la alcaldía de Rueda. Asimismo, durante la primera legislatura de Jesús Julio Carnero como presidente de la Diputación de Valladolid, fue nombrado diputado provincial, cargo que compatibilizó con la gestión y organización del Ayuntamiento.

A pesar de que el que fuera militante y cara visible del PP en la zona de Rueda, confirmó hace pocos minutos a este medio de comunicación su decisión de abandonar las siglas, todavía no concretó los motivos por los que después de tantos años militando y sintiendo las siglas de este partido decide abandonar las siglas.

Fuentes próximas a la junta local del PP de Rueda, aseguran que «Alonso Morales tuvo una fuerte discusión con Jesús Julio Carnero y con el diputado de zona, Conrado Íscar al proponer su candidatura como cabeza de lista para los comicios de 2019. Propuesta que no contó con el apoyo del PP provincial». Asimismo, otras fuentes políticas del municipio dejan entre ver la posibilidad de que Alonso Morales concurra bajo otras siglas.