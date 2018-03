Daniel Miguel: «En estos cuatro años hemos hecho una revolución tranquila en la UVA» Daniel Miguel posa en la plaza de SantaCruz. / Alberto Mingueza Daniel Miguel, rector de la Universidad de Valladolid y candidato a la reelección ANTONIO G. ENCINAS Lunes, 26 marzo 2018, 11:26

Daniel Miguel se enfrenta, como candidato, al reto de comprobar si su mandato ha encontrado la aceptación de la comunidad universitaria. Es, desde su posición actual, el rival a batir por los otros tres aspirantes al Rectorado de Santa Cruz, pero se muestra confiado en que profesores, personal de administración y servicios y alumnos revalidarán la confianza que le brindaron en 2014.

–Todos los candidatos han respondido a la misma pregunta, quiénes son y por qué se presentan. En el caso del actual rector la pregunta es ¿por qué se vuelve a presentar?

–Soy un químico, de pueblo, que se ha dedicado casi toda la vida a hacer química. Me presenté a rector hace cuatro años, me votaron y aquí he estado. ¿Por qué me presento? Hemos hecho cosas importantes, aunque no todas han trascendido como debiera, seguramente por culpa nuestra, que no hemos sabido transmitirlo. Hemos empezado reformas de mucho calado en la administración de la universidad y se verán en su momento. Afortunadamente algunas de las críticas que me hacen los candidatos casi las tomo como algo positivo. Cuando dicen que la universidad está adormecida o inmovilista supongo que es porque no hay disturbios ni malos rollos. Y eso que hemos acometido una reforma importante de la universidad. Estamos haciendo, de hecho, eso que alguno prometió y no pudo hacer, que es una revolución tranquila. Examinar todos los servicios administrativos. El propósito es evaluar y acreditar todos los centros para, al final, tener acreditada toda la universidad, que es algo que no se ha hecho nunca y es una tarea larga. Es necesario seguir para dar continuidad a estos proyectos. [...] Por ejemplo, en contratos predoctorales hemos avanzado de 20 a 35 y eso es casi doblar. Y yo me comprometo a luchar con todas mis fuerzas por llegar a 70. Hemos empezado un programa de investigadores postdoctorales que no se había hecho nunca en la UVA. Y hemos incorporado la figura de investigador postdoctoral senior, de alto nivel, con salida para catedrático. Se trata de atraer talento porque como universidad nos jugamos el futuro en la investigación y en el posgrado. [...] Todo lo que se refuerce en investigación, por tanto, es importante. Y nosotros hemos metido un incremento de 1,5 millones y otro millón en dos años en la Fundación General para potenciar la investigación y la transferencia. Y esto lo estamos haciendo sin descuidar otras cosas. Hemos aumentado las becas para estudiantes y la tasa de cobertura es muy alta. Y tenemos el fondo de emergencia, para aquellos que demuestran que no tienen ingresos, y hemos atendido todos los casos. Era uno de los compromisos que yo tenía, que nadie se iba a quedar sin estudiar por no pagar las tasas.

–Entre las cosas invisibles se ha intentado impulsar que Parque Científico y Fundación General sean cada vez más parte integrada de la UVA y no funcionen como compartimentos estancos.

–Algún candidato se ha despertado ahora pensando eso y yo llevo cuatro años trabajando en eso. Primero reformamos los estatutos de la Funge para que tenga un director académico, que es otra figura diferente que la del gerente, y que es el mismo que el del Parque Científico, así, teniendo el mismo director, no puede haber ya cuestiones de que la Funge va por aquí y el otro va por allá. Pero ya el día de la presentación de UVAInnova estaba trasladada físicamente la OTRI (Oficina de Transferencia de la Investigación) de la Fundación al Parque Científico. Luego el camino de la integración ya está empezado. Otra cosa es que hay pros y contras en la conveniencia de fusionar las dos. Además, se pueden fusionar las dos y que luego los departamentos no se coordinen entre sí.

–Debe ser una integración real.

–Tiene que haber una integración real. En el primer patronato que hice del Parque Científico, el presidente del Consejo Social me preguntó eso. Y le dije que sin duda ninguna había que alinear las dos fundaciones, e incluso habría que retrotraer gran parte de la Funge a la UVA. Porque muchas de las ventajas que teníamos hace años de funcionamiento de la Fundación ya no son tales, porque la legislación se ha ido endureciendo y se consideran casi como administración pública, y nos está perjudicando porque todo lo que está en la Funge, que tiene un CIF diferente, no cuenta en nuestros presupuestos. Y eso fastidia nuestros indicadores. [...] Nuestra Fundación General tiene un giro anual de unos 20 millones de euros y la UVA tiene un presupuesto de unos 200 millones. De manera que nuestra Fundación es un 10%. Otras, como la de Salamanca, son mucho más pequeñas. Y a nosotros que no consideren los indicadores y cifras de la Funge nos perjudica más que a otras. Me gustaría que parte de las tareas de la Funge retrotraerlas a la UVA, por indicadores y por otras cosas. Pero no podemos a corto plazo porque la plantilla de la Fundación no la puede absorber la Universidad. No estamos en condiciones de aumentar sus plazas de PAS en los números necesarios como para hacer esas tareas que fueron encomendadas a la Fundación hace años. Debemos hacer política de ir aproximando poco a poco, pero no debe ser una alarma para las personas que trabajan en la Fundación. Como necesitaremos personas que trabajen en eso podremos sacar plazas en las que se puedan integrar, pero no se puede hacer rápido. Porque tenemos ciento y pico trabajadores indefinidos en la Fundación. Habrá que ver qué partes de la Funge se pueden ir integrando poco a poco y qué partes se quedan fuera.

–La normativa a nivel nacional es restrictiva y en el caso de la UVA es sangrante, porque había dinero. Y en realidad el personal que tiene la Funge ya es un personal con el que cuenta la Universidad de Valladolid.

–Es un poco kafkiano, porque a efectos de contabilidades para algunas cosas nos la aplican como si la Funge fuera un organismo público y para otras no son trabajadores públicos sujetos a tasa de reposición. Es más, tenemos para nuestra gestión de la Fundación una contabilidad que se audita, pero para otras cosas entramos en la contabilidad pública nacional, y eso crea disfunciones. [...]

–Ahora que ha comenzado la campaña, ¿se está encontrando el apoyo que esperaba?

–Para ser honrados, salvo una persona que me dijo enfadada, por una cuestión que no puedo resolver, que me había votado la otra vez y que no me va a votar ahora, me he encontrado más personas que han expresado su apoyo. Pero esto es una gran incógnita, aquí no tenemos ni sondeos ni encuestas. Confío en que llegue el mensaje de que intentamos trabajar, hacer las cosas bien, poner bases firmes, no meternos en aventuras, tener paz social… Cuando llegamos, tanto la plantilla de PDI como de PAS estaba muy molesta por la política que se había hecho, y hemos empleado mucha paciencia, mucho trabajo y mucha franqueza en poner sobre la mesa lo que hay y llegar a acuerdos y consensos.[...] Se han tomado medidas impopulares. Y la más impopular es que a pesar de haber avanzado en cuanto a techo de gasto y tasa de reposición no se puede atender al profesorado como se debiera. Hemos hecho el máximo que se podía hacer, pero de ninguna manera hemos podido llegar adonde debiera llegarse. Tenemos muchísimos profesores asociados que deberían tener una figura más estable. He expresado mi compromiso, junto con otros rectores y los sindicatos, de ir a la Junta a pedir una figura de contratación más estable para los profesores. Poder hacer un contrato a tiempo completo y por un año o dos prorrogable, y que permita una mayor estabilidad.