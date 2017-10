El Consistorio no renovará el convenio con Defensa de reserva de plazas en la Policía Local Militares del Regimiento de Caballería Farnesio 12. / R. OTAZO El acuerdo suscrito por León de la Riva con el Ministerio permite que el 20% de las vacantes fueran para la tropa de menos de 45 años JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 9 octubre 2017, 20:22

El concejal de Seguridad, Luis Vélez, indicó ayer que el Equipo de Gobierno no tiene intención de renovar el convenio que el anterior alcalde, Javier León de la Riva, suscribió en abril de 2015 con la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, y mediante el cual el Consistorio vallisoletano se comprometía a reservar el 20% de las vacantes que se convocasen para la Policía Municipal para el personal de tropa y marinería.

Defensa viene impulsando este tipo de acuerdos con los municipios que cuentan con Policías Locales, con la intención de dar una respuesta a los soldados que firman contratos hasta los 45 años para trabajar en las Fuerzas Armadas.

A partir de esa edad, el Ministerio considera que debe renovarse la plantilla de tropa. Por este motivo, el acuerdo de colaboración establecía que se daría prioridad a este personal militar mediante un cupo, que después de que hubieran superado las pruebas físicas y de perfil psicológico podrían ingresar en la Policía Local.

Como requisito previo se establecía que los soldados o exmilitares de tropa deberían de haber prestado cinco o más años en unidades de las Fuerzas Armadas.

Tanto el Ministerio como el anterior equipo municipal del PP consideraban que la formación técnica y de habilidades que habían adquirido en los destinos castrenses eran básicas para sus futuras ocupaciones como agentes de policía.

Sin embargo, el concejal Luis Vélez dijo ayer que «nuestra voluntad es no continuar con este convenio, y que a las plazas libres pueda optar todo el mundo que cumpla los requisitos».

Cuando León de la Riva firmó el convenio, el grupo municipal de Izquierda y el CC OO se opusieran por considerar que suponía un trato de favor hacia un colectivo profesional. Asociaciones de Militares, por el contrario, han reclamado este tipo de medidas para favorecer la reinserción laboral de los soldados, que a los 45 años cesan por el contrato de permanencia en el Ejército.

Voluntad clara

«Nuestra voluntad es clara de no renovar el mismo. No entendemos que tengan que existir preferencias en las vacantes libres sobre el resto de aspirantes. Por otro lado, el Ministerio de Defensa no realiza ninguna aportación económica ni de recursos por estos puestos, y no puede ser que sean los ayuntamientos los que paguen las consecuencias de otras administraciones», insistió el edil Luis Vélez.

La nueva posición municipal coincide también con la postura expresada por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, que rechazan esta reserva del 20% de las plazas.

El Ayuntamiento sí dejará, no obstante, un cupo para vacantes de movilidad, es decir, aquellas reservadas para otros policías municipales de otras ciudades y que, según la ley, es obligatorio. Los aspirantes que salgan elegidos deberán pasar por la Academia Policial de Ávila.