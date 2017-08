Conozca quienes son 'Primal Scream' Actuación de Primal 'Scream' en el BBK Live / Fernando Gómez Valladolid tendrá el día 9 de septiembre en concierto a la banda escocesa, rock, punk o house para contentar los gustos de todo el público JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Valladolid Miércoles, 9 agosto 2017, 20:47

¿Cómo clasificar a una banda que ha tocado tantos géneros? Rock alternativo; el rock alternativo es un buen contenedor para definir el estilo musical de esta banda creada en Glasgow (Escocia) en 1982. Actualmente está compuesta por: Bobby Gillespie (voz), Andrew Innes (guitarra), Barrie Cadogan (guitarra), Martin Duffy (teclados), Simone Butler (bajo) y Darrin Mooney (batería).

Dentro de infinito mundo del rock alternativo, los escoceses han ido evolucionando dentro del indie británico. 'Velocity Girl' sentó las bases de este movimiento. A recalcar trabajos como 'Screamadelica' en el que se abren a la cultura urbana y dieron su punto de vista psicodélico a la música electrónica( a destacar la mítica portada del disco, considerada como una de las portadas más icónica del rock).

Portada del disco 'Screamdelica' / Fanart.tv

El rock clásico también está presente en sus creaciones, se pueden ver reflejos de los 'Rolling Stone' en 'Sympathy For The Devil', también se puede ver sonidos parecidos de 'The Black Crowes' o de 'The Stone Roses'.

En otros trabajos como Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000) y Evil Heat (2002) sacudieron sus guitarras con punk rock electrónico y combativo del que seguro harán gala en la Plaza Mayor.

En sus discos también hay colaboraciones de Robert Plant, Bernard Sumner (New Order), The Chemical Brothers o HAIM y la presencia de muchas voces femeninas. Algunos de sus mayores éxitos han sido cantados por mujeres, como 'Don't Fight It, Feel It' (Denise Johnson), 'Some Velvet Morning' (con la modelo Kate Moss) o 'When The Light Gets In' (con Sky Ferreira).

Dentro del mundo rosa, a principios de los 90, Kate Moss mantuvo una relación con el líder y cantante de la banda, Bobby Gillespie. Dentro de nuestro país los británicos han tocado en festivales míticos como el BBK Live o en salas como la Riviera, en Madrid.

Al abarcar tantos géneros y tener tras de ellos una carrera musical que les abala, tanto fans como curiosos podrán de disfrutar de un concierto que seguro disfrutan con canciones bailables de house, rock clásico o moverse con su versión del punk rock, así que, a disfrutar.