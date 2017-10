Un vecino graba a un hombre rajando las ruedas de una furgoneta 00:56 El autor raja una de las ruedas, mientras le graba un vecino. Sucedió a plena luz del día en una zona de carga y descarga de Simón Aranda J. S. Valladolid Miércoles, 11 octubre 2017, 21:53

La casualidad quiso que un vecino observara la escena desde el balcón de su casa y decidiera grabar la secuencia de cómo el conductor de un coche, que estaba ocupando irregularmente un carga y descarga de la calle Simón Aranda, esperara la ausencia de un transportista que acababa de estacionar allí su furgón para sacar una navaja y rajarle las dos ruedas del lado izquierdo. Después se monta en su propio vehículo, un Opel Vectra para más señas, y se marcha del lugar. Y todo ello a plena luz del día –eran las 16:30 horas del pasado viernes– y en un vía céntrica, transitada y situada a las puertas del colegio La Salle.

«El hombre estaba ocupando el carga y descarga, así que le pedí que tirara un poco para atrás para meter mi furgoneta de reparto y, aunque refunfuñó y no lo movió, la cosa no fue a más y pude meterlo por la acera», recordaba ayer la víctima, un transportista que se fue a repartir sus paquetes con normalidad y que a su vuelta se topó con el vecino que presenció la escena y que le paró para explicarle lo que había ocurrido. «Me enseñó el vídeo, comprobé que tenía las dos ruedas rajadas y me fui directo a denunciar los hechos a la Comisaría de Delicias», recuerda el propietario del furgón, quien lamenta que aún no ha podido mostrar el vídeo en cuestión a los agentes.

Fuentes policiales confirmaron que el caso está ya en manos del grupo especializado en robos de vehículos y que la grabación será utilizada para tratar de identificar al autor de un evidente delito de daños, valorados inicialmente en más de 250 euros.

La víctima apela a la colaboración ciudadana para identificar al autor.