Concentración en Peñafiel por unas pensiones dignas y justas

Peñafiel también se sumó este sábado a las convocatorias de todo el país para solicitar unas pensiones dignas y justas. En torno a 80 personas se concentraron en la Plaza de España para demandar al Gobierno en particular y a los políticos en general lo que es un clamor en todo el país.

Además de la concentración también se leyó un manifiesto que comenzaba precisamente con la citada demanda: «Solidarizarnos con todos aquellos jubilados que piden y pedimos una pensión pública digna y justa después de tantos años de trabajo». En él se expuso que el «tiempo que nos queda queremos que nos dejen vivir tranquilos y protegidos por aquellos que por ley están obligados a hacerlo, nuestros representantes políticos», de ahí su demanda, que también se extiende a las prestaciones por viudedad. Todas ellas «deben de ser debidamente revalorizadas conforme al mandato constitucional», al igual que demandaron que otros servicios se adecúen a las necesidades de las personas mayores que por edad requieren de más, y también específicas, atenciones, unas relacionadas con la sanidad, otras con los gastos corrientes, otras con la fiscalidad e incluso también con el acceso a residencias, una acceso «que puedan asumir nuestras pensiones». Estas cuestiones, tal y como están ahora, entienden que «están incidiendo negativamente en la calidad de vida de los jubilados».

«No creemos en los políticos», continuó el manifiesto, «pero empezaremos a creer en ellos cuando comiencen a renunciar a sus privilegios», citando a continuación un buen número de prebendas de las que se benefician los representantes públicos, cuya cantidad –el de políticos- se preguntan: «¿Necesita España tantos políticos?».

Según el escrito leído el problema de la economía del país no son las pensiones, como «escuchamos decir a famosos economistas», a los que sin embargo no «hemos escuchado decir que el verdadero problema son los políticos que solo miran por sus intereses». De igual forma se citaron los agravios que el colectivo ha tenido que escuchar en las últimas semanas por parte de importantes personalidades, como el hecho de que la sociedad española sea longeva o como el hecho de que puedan tener una vivienda en propiedad, «como si no tuviéramos derecho a ello», se leyó en el manifiesto.

«Estorbamos, porque no producimos, pero en España hay dinero, nuestros gestores solo tiene que saber distribuirlo, los políticos tienen que empezar a dar ejemplo bajándose esos sueldos inimaginables para la totalidad de los jubilados. Hagamos que despierten sus conciencias y miren por el bienestar», finalizó el discurso que también agradeció la presencia de los asistentes, anunciando que «seguiremos concentrándonos para pedir la justicia social que nos merecemos».