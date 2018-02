Cinco canciones sobre Valladolid y un 'bonus track' que (tal vez) no conocías Atardecer en la Plaza Mayor de Valladolid. / Arturo Posada Del Payo Juan Manuel a Los Alegres del Barranco, pasando por SeisKafes, en una heterogénea 'playlist' ARTURO POSADA Valladolid Sábado, 10 febrero 2018, 21:13

Valladolid ha sido glosada en títulos de temas muy reconocibles por parte de grupos vallisoletanos como Celtas Cortos ('Por ser de Valladolid') o Candeal ('Romance a Valladolid' o 'Barrios de Valladolid'). Sin embargo, el universo sonoro ofrece otras muestras más extrañas, por no decir bizarras. Sin ánimo de ser exhaustivos, estas son cinco canciones de diferentes estilos (que tal vez no habías escuchado) en las que aparecen menciones a Valladolid (más o menos...) en el título y en la letra... más un 'bonus track'.

1

El pajarito de Valladolid (El Payo Juan Manuel)

«Yo me fui a Valladolid y a una chica conocí que de mí se enamoró. Le pedí que me enseñara maravillas de su tierra y al Pisuerga me llevó», así comienza esta inefable canción del Payo Juan Manuel. A orillas del río la vallisoletana efectúa una proposición al sevillano que consiste en meter «el pajarito» «en su nido». Luego, de vuelta a su tierra y ya con su esposa, el pajarito está «más arrugado que un triste acordeón» y acaba con una visita al doctor, la confirmación de una enfermedad venérea y una moraleja contra la infidelidad.

Escúchala aquí

2

Valladolid (Monserrat).

Varios soldados se dirigen a la guerra y uno de ellos añora a su esposa. Interrumpida súbitamente la comunicación epistolar, le conceden un permiso para verla, pero, de camino, un amigo le comunica que está muerta (casi, casi, al estilo de Alfonso XII). El soldado no ceja en su empeño y continúa su periplo hacia el hogar. Una vez en la puerta, grita: «Baja a abrir la puerta, Rosa. Baja a abrir que estoy aquí». Sin embargo, solo encuentra la respuesta del fantasma de su esposa fallecida que le conmina, a ritmo de folk 'indie', a visitar la capital del Pisuerga en busca de una nueva pareja, desmontando el mito de que en Pucela resulta difícil ligar. «Vete, vete amante mío. Vete pa' Valladolid que allí hay mocitas de garbo que te convienen a ti. Si Dios te diera una hija, ponle Rosa como a mí, para que cuando la llames, tú te acordarás de mí».

Escúchala aquí

3

Romance de Valladolid (Cholo Aguirre).

La historia de un amor platónico con mucho lirismo. La protagonista femenina es una «diosa con ojos de color añil» (para rimar con Valladolid, por supuesto) que el cantante argentino define como «mi dulce despistada» y por la que merecía la pena estar «calado hasta los huesos» y tiritando en invierno «tan solo por verla». Sin embargo, tanta belleza bloquea al enamorado: «Temeroso y exiguo jamás le dije nada», se lamenta el Cholo Aguirre. La mujer se marcha, pero el tiempo hace que se reencuentren y llegan las remembranzas. El día de la despedida «en el andén la tuna gemía esa noche la última canción», evoca la letra. «Mucho tiempo la luna vallisoletana su encanto ocultó», recuerda y al final se fue «llevando toda la luz de sus ojos de color añil, ella el sol más puro de Valladolid».

Escúchala aquí

4

Calés de Valladolid (Manolo de Vega)

«Valladolid, tierra hispana, tiene a Vicente Escudero, que a bailar nadie le gana en el universo enterooo», se desgañita por fandangos el vallisoletano Manolo de Vega. «Valladolid es mi tierraaaa y tiene buen panoraaamaaa», añade el cantaor en este tema, orgulloso de su ciudad, con tono flamenco, y aderezado por los gritos de «Ole, Manolo» y la indispensable guitarra.

Escúchala aquí

5

Félix Valladolid (Los Alegres del Barranco.

¿Valladolid en un corrido mexicano? Bueno, sí, pero no exactamente la ciudad. «Félix, su nombre de pila. Valladolid, su apellido. Andando de día y de noche, siempre anda muy precavido. Que por su gran sencillez la gente lo ha distinguido», canta este grupo de Sinaloa. El tal Félix Valladolid es un hedonista («A veces en la frontera, a veces del otro lado, y también por Culiacán, siempre lo verán paseando, gozando de las mujeres, de la vida disfrutando»), pero también tiene el gatillo fácil y no pestañea cuando dispara su «escuadra 45». El «amor a una mujer» está presente. «Es toda su adoración, es la que le dio la vida. Por donde quiera que él anda, pide a Dios que lo bendiga».

Escúchala aquí

0

(Bonus track) Cantarranas (SeisKafes)

A ritmo de 'ska', este grupo vallisoletano se pasea por la legendaria plaza de Cantarranas para hablar de «una morena» que «trabaja en uno de los bares» y que rompe corazones, especialmente el del autor de la letra. «Le pido una cerveza y se invita a la segunda. Me pone una sonrisa y se para la lluvia». El cantante hace planes para ir más allá, pero... «Ella siempre sale tarde y yo siempre estoy muy pedo». Así que solo queda cantar a «la plaza del farol, calimocho y rock and roll, Cantarranas mi evasión» y ahogar «las penas en alcohol».

Escúchala aquí