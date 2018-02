Cientos de personas se movilizan «contra las pensiones de miseria» en Valladolid

Cerca de 600 personas, según fuentes policiales, se han manifestado este jueves en Valladolid bajo el lema 'Contra las pensiones de miseria' para defender el sistema público de pensiones, recuperar las cuantías «dignas» y criticar las «mentiras» y «tomaduras de pelo» del Gobierno a los jubilados.

La concentración, que ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza de Fuente Dorada y ha desembocado en la Plaza Mayor, se enmarca en los actos reivindicativos convocados a nivel estatal por la recién instituida Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, cuyo génesis se encuentra en las redes sociales y que cuenta, además, con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT; de organizaciones como la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STECyL-i), y de los Servicios Públicos.

Los asistentes han comenzado su marcha presididos por la pancarta de cabecera 'Valladolid por unas pensiones dignas', seguida de otra de la Asociación de Pensionistas La Cistérniga que rezaba: 'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden', acompañadas de carteles que recordaban 'Los jubilados votamos' o que criticaban la subida del 0,25 por ciento en las pensiones, el mínimo legal previsto para el incremento de este subsidio que se ha aplicado en los últimos cinco años o que solicitaban la 'Persecución del fraude fiscal', otra medida que podría garantizar los fondos de las pensiones.

'El dinero de la corrupción sale de tu pensión', 'Sin lucha no hay hucha', 'Pensionista, si no luchas, nadie te escucha', 'Esta subida es una estafa', 'Gobierno, cabrón, nos roba la pensión' o 'Las pensiones no se venden, se defienden', han sido algunos de los gritos más coreados por los manifestantes, entre los que se encontraban jubilados y jóvenes trabajadores.

Tomadura de pelo

La portavoz de la Coordinadora en Valladolid, Carmen Pérez, ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el motivo de la movilización se encuentra en el «hartazgo» de los pensionistas ante las «mentiras» y «tomaduras de pelo» del Gobierno.

Aunque Pérez se ha mostrado «contenta» con el seguimiento que ha obtenido la concentración, también ha asegurado que las movilizaciones continuarán para «hacer entender» al Gobierno que algunas pensiones «no alcanzan los 400 euros", que mucha gente «se ha dejado la salud trabajando» para, ahora, «vivir en la miseria».

Además, ha agregado la portavoz, le parece «vergonzoso» que algunos pensionistas se vean obligados a «elegir entre comer, medicarse o calentarse» que le parece vergonzoso.

Según Pérez, la plataforma pretende convocar un nuevo acto reivindicativo el próximo 22 de marzo, aunque aún necesita el «visto bueno» de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.