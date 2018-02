Las ciclocalles de Medina o como liarse con tanta raya blanca en el asfalto

El enfado de la alcaldesa

Enfadada. Muy enfadada. Este era el estado en el que dijo sentirse ayer la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, ante las críticas al «proyecto piloto» para poner en marcha alrededor de 30 kilómetros de ciclocalles en el callejero medinense. López, que hizo referencia a las críticas que el equipo de gobierno ha recibido a través de las redes sociales, aseguró que «Medina del Campo tiene que ser una ciudad moderna. En toda Europa, en multitud de ciudades hay ciclocalles y tanto en Valladolid como en Segovia también existen y no ha pasado nada, solo pasa en Medina, donde cuatro iluminados, a través de las redes sociales, dicen que la villa no puede avanzar ni tener ciclocalles. No estamos en la época de la letra de cambio. Medina es una ciudad moderna y tiene que adaptarse».

Por el momento, la empresa que está pintando las ciclocalles retomarán las labores esta misma semana. Según Teresa López las calles se ajustan al código de circulación. «No tienen preferencia las bicis en las calles. No hay que ser tremendista. Los carriles se pintarán en negro para que se puedan distinguir mejor».