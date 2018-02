El cebo envenenado amenaza la fauna protegida de La Pedraja Un ejemplar de milano real, envenenado a las afueras de la localidad. / S. F El hallazgo de dos milanos reales muertos lleva a la Asociación de Cazadores a pedir más vigilancia SOFÍA FERNÁNDEZ La Pedraja Miércoles, 21 febrero 2018, 21:48

Lejos de remitir, parece que el envenenamiento de animales salvajes por el uso indiscriminado de veneno continúa siendo una terrible lacra contra el medio ambiente que todos los años se cobra un buen número de víctimas entre la fauna protegida de Castilla y León. Milanos reales, águilas imperiales, águilas calzadas o alcotanes, entre otras, son las especies más vulnerables ante este tipo de prácticas. Como consecuencia de estos actos, la Asociación Deportiva de Cazadores de La Pedraja de Portillo ha tomado medidas urgentes, ya que ha sido testigo en las últimas semanas nuevos casos de envenenamiento a dos ejemplares de milanos reales en la localidad.

Ante estos hechos, el presidente de la Asociación, Rubén Salamanca, presentó hace unos días un escrito formal para notificar los sucesos al Servicio Territorial de Medio Ambiente perteneciente a la junta de Castilla y León. «Hemos vuelto a ver síntomas claros de intoxicación en especies protegidas y nos vemos en la obligación de avisar a las autoridades pertinentes para poner fin de una vez a esta terrible práctica», comenta Salamanca. La singularidad de este caso reside en la petición de colaboración al Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo, así como a cualquier vecino que «vea algún movimiento extraño y que sirva para esclarecer la procedencia de esta práctica ilegal».

Para luchar contra quienes pretenden menoscabar el medio rural de la localidad, la Asociación de Caza del municipio ha lanzado recientemente un paquete de medidas que comprenden entre otras actuaciones la organización de horarios de patrulla para la vigilancia de itinerarios vulnerables, la petición de colaboración y la realización de tareas de divulgación y concienciación a la población así como a colectivos relacionados con las actividades cinegéticas, agrícolas y ganaderas sobre el impacto en la salud y el medio ambiente del uso de cebos envenenados.

Es la primera vez que los treinta componentes del coto de caza del municipio se ven en la tesitura de pedir ayuda al Consistorio y a su población para tratar de dar solución a este problema. «No se trata solo del tema de la caza, no nos afecta solo a nosotros. Son prácticas que influyen de forma muy negativa a nivel medioambiental. O simplemente, si alguien pasea con su perro por el campo, este puede acabar comiendo cebo envenenado. Por eso, necesitamos impedir entre todos los ciudadanos este tipo de actos», apostilla Salamanca.

Como miembro y representante de la Asociación desde hace casi diez años, Rubén Salamanca no dudó en informar a la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de estos nuevos casos. «Pasamos mucho tiempo en el campo y vemos de primera mano lo que sucede. Sabemos que es muy complicado ver el propio cebo con veneno o pillar ‘in fraganti’ a alguien. Pero si esta práctica continúa se procederá al cierre del coto con el fin de repoblar la especie», señala. Y no sería la primera vez que esto sucede, porque ya en 2015 el coto de La Pedraja de Portillo permaneció cerrado hasta el pasado año por los crecientes casos de intoxicación de especies protegidas debido al uso de cebo ilegal, «lo que implica que los galgueros y escopeteros no podamos salir al campo a ejercer nuestra pasión. Somos conscientes de la limitación de las especies y conocemos muy bien el medio, si un año, por ejemplo, hay poca perdiz, esa temporada no se caza», explica el presidente.

Legislación

El uso de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las prácticas más lesivas para la conservación y supervivencia de numerosas especies de la fauna silvestre local, muchas de ellas amenazadas y algunas incluso en peligro de extinción. Es una práctica prohibida por la legislación vigente, tanto nacional como autonómica, y está tipificada como delito por el Código Penal, donde se establecen penas de prisión de hasta dos años. Aunque el uso de estos cebos fue una práctica legal en España hasta 1983, su puesta en práctica llevó al borde de la extinción a numerosas especies de aves rapaces que solo comenzaron a recuperarse tras prohibirse su utilización.

Para reforzar y procurar el cese de esta práctica, una de las últimas medidas legales se tradujo en la emisión de una Orden Ministerial el pasado 22 de mayo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, por la cual se aprobó el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural.