«Este año la carne de toro con patatas me ha salido con sabor a fiesta»

No hay mejor manera para comenzar unas fiestas que celebrándolos todos en torno a una buena comida. Eso es también lo que opina el cocinero Jesús Martín, que lo mismo prepara una tortilla de patatas con chorizo para mil personas que una paella o, como en el caso de ayer, una carne de toro con patatas para cinco mil: «Para tener a la gente contenta, nada como darles bien de comer».

Y a eso se dedicó durante todo el día de ayer. A preparar un guiso de carne de toro con patatas para cinco mil comensales. Jesús Martín dirigía un pequeño equipo al principio, «que fue creciendo a medida que pasaba la mañana y que de una decena pasó a treinta o cuarenta personas», que se afanaban en cocinar los quinientos kilos de carne, cerca de una tonelada de patatas, cuatro kilos de pimentón, 20 kilos de sal, 60 gramos de orégano y unos mil litros de agua, ingredientes para dar de comer a todos los peñistas, vecinos y forasteros.

Desde primera hora de la mañana los veinte pinches de cocina se reunieron en una explanada cercana al área recreativa de Los Valles donde bajo la dirección de Jesús Martín se dedicaron a cocinar en un recipiente gigante la comida de la mayoría de laguneros de ese día: la ya tradicional carne de toro con patatas.

Con la satisfacción del trabajo bien hecho, Martín descansaba de una mañana de trabajo contento al ver cómo ver disfrutaban sus vecinos del guiso: «Mira, este año la carne me ha salido con sabor a fiesta». Y eso que, según él mismo dice, pasó algún momento de apuro porque la patata tardaba mucho en cocer. «Me gusta ponerla a fuego más suave y veía que se me echaba el tiempo encima y la patata no terminaba de cocer. Y eso que este año he empezado una hora antes. Menos mal, pero al final he tenido que subir el fuego y el resultado ha sido creo que mejor que ningún año».

Jesús Martín, un hombre al que le gustan los retos, declaró que pediría al alcalde cambiar el menú del Día de las peñas; «Me gustaría cambiar el menú, porque esto ya sé que me sale bien. La paella también me sale bien y es lo tradicional, pero su coste es muy superior. Podíamos hacer una alubiada como la hago yo y no saldría más caro». Se lo propuso al alcalde mientras comía después de servir a sus vecinos la carne de toro con patatas. «Ya lo estudiaremos», le respondió.

Un día de unión y reunión. El Día de las peñas en sin duda uno de los más esperados tanto por las peñas, como por las familias y grupos de amigos que se reúnen en el área recreativa de Los Valles para pasar una agradable mañana, preludio de unas fiestas, también muy esperadas. Y entre los miles de asistentes a este evento, un tema común de conversación: la suspensión del concierto de David Bustamante.

Y es que el artista cántabro, por recomendación médica derivada de una fariongoamigdalitis aguda acompañada con fiebre y afectación de cuerdas vocales que le provoca afonía, se vio obligado a cancelar el concierto previsto para ayer sábado en Laguna de Duero. Y tras la carne de toro con patatas, el XV Festival Nacional de Danzas Regionales con Grupo de Danzas País de San Roque de Cangas de Pontevedra, Grupo de Coros y Danzas Las Limas de Cañaveral (Cáceres) y el grupo de Danzas La Ermita de Laguna de Duero.