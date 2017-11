Mi Boleto, una app de loterías única, práctica, sencilla, gratuita y fiable

David Paniagua muestra la app Mi Boleto, tanto en el móvil, como en los ordenadores. / D. P. David Paniagua, propietario de la Administración de Lotería de la calle Cigüeña, 11, ha desarrollado una app que, fácilmente y con plenas garantías, permite apostar en los juegos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado EL NORTE Lunes, 27 noviembre 2017, 10:23

Hace un año, David Paniagua García, propietario de la Administración de Lotería de la calle Cigüeña, 11, de Valladolid, vio cómo su idea se hacía realidad. «Quería introducirme en el mundo de las nuevas tecnologías y aposté por desarrollar una app propia. Así nació Mi Boleto, una aplicación que permite apostar en los juegos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Es original y nativa (una versión para Android y otra para iOS)».

David tenía claro que la app tenía que ser muy fácil de utilizar, que ofreciese el mismo servicio que una Administración de Lotería y que fuese gratuita. «Como somos una administración oficial no cobramos ninguna comisión. La jugada cuesta lo mismo que si la haces en la ventanilla».

El primer paso, después de descargar Mi Boleto, es introducir la numeración de la cuenta bancaria y fijar un saldo de dinero a través de la aplicación. Existe una pestaña que marca ese saldo y, a medida que el ususario juega, esa cantidad de dinero se va reduciendo. «Si obtiene un premio, por la noche, cuando se celebran los sorteos, recibe un mensaje en el que se notifica la cantidad ganada, que se suma al saldo. Si, por ejemplo, le tocan 600 euros, pero quiere dejar solo 100 para seguir jugando, lo solicita con un click y el resto se ingresa, automáticamente, en su cuenta por medio de una transferencia».

Mi Boleto guía al usuario en cualquiera de los juegos en los que quiera apostar. «Si, por ejemplo, accede a la Bonoloto, pincha en el icono, realiza la apuesta, ésta llega a la Administración de Lotería, allí la validamos a través de la máquina oficial y le enviamos un mensaje a través del móvil y un mail en el que figura lo que ha jugado, que lo ha pagado y que la apuesta ha sido validada. Además, somos la única app de este tipo que, además de la información de la jugada, en ese correo electrónico envía como resguardo el código de barras oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Los usuarios pueden consultar sus apuestas anteriores y un histórico de todos los sorteos celebrados en cada uno de los juegos».

Abonos

Mi Boleto cuenta, además, con una función de 'Abonos', en la que una persona puede abonarse a una jugada concreta y la app realiza todo el proceso de forma automática sin que el usuario tenga que intervenir. «Ésta es una de las ventajas que la aplicación ofrece al cliente, pero tiene otras como que, con ella, no olvida nunca jugar su abono, no pierde el boleto, no le caducan los premios, no espera colas en la administración...».

A pocos días de la celebración del gran sortero de la Lotería de Navidad, Mi Boleto le permite disponer de todos los números presentes en la Administración de Lotería de David Paniagua. «Pero estamos a punto de lanzar una segunda versión con varias mejoras y, entre otras, de cara a este sorteo navideño permita al usuario jugar, no sólo los números de mi administración, sino aquellos que se encuentran en el terminal, es decir, más de 40.000».

Y algo muy útil. Mi Boleto también ha pensado en la interesante acción de compartir boletos con familiares, amigos, compañeros de trabajo... «y por eso cualquier apuesta se puede compartir por correo electrónico, por WhatsApp..., es algo pensado para los grupos», añade David, quien reconoce «estar contento con el funcionamiento puesto que los usuarios se van incorporando a buen ritmo y, sobre todo, porque una vez que la prueban su actividad es continúa, lo cual acredita su confianza y la sencillez que les aporta Mi Boleto».

Información

Web: https://miboleto.esCanal de Youtube: www.youtube.com/channel/UC9oJ7tJkQTmDY3wq5NUNegAwww.youtube.com/channel/UC9oJ7tJkQTmDY3wq5NUNegADescarga de iOS: https://itunes.apple.com/ES/app/miboleto/id1168563931?l=es&ls=1&mt=8