El barrio de las Delicias se suma a los parques biosaludables
El Ayuntamiento invirtió 120.000 euros en 2017 y ha recibido peticiones vecinales para colocar más este año
VÍCTOR VELA
Lunes, 22 enero 2018

Van ya unos cuantos metros los que lleva Jesús Conde (69 años) recorridos a lomos de una de las dos elípticas recientemente instaladas en el parque de la Paz. Sudadera gris, auriculares para la radio y casi una hora por delante para mantenerse en forma. Cuenta Jesús que desde hace meses reclamaba al Ayuntamiento la instalación de un parque biosaludable en Delicias, que hizo llamadas al 010, que envió cartas al alcalde, que pidió por varias vías esta inversión que, por fin, el pasado 5 de noviembre, se hizo realidad. «Antes me iba hasta Las Moreras porque aquí en el barrio no había estos circuitos. De vez en cuando me acerco andando hasta el río porque el parque aquel es más completo, hay más aparatos, y porque allí tengo amigos. Pero ahora puedo bajar aquí, me pilla al lado de casa y viene muy bien para hacer ejercicio», explica Conde, albañil jubilado de origen gallego, que trabajó en Suiza y Arabia Saudí, recaló en Valladolid para levantar el hospital Río Hortega... y aquí se quedó. Comparte ahora mañanas de ejercicio con vecinos del entorno, que acaban de estrenar una de las seis áreas de ejercicios biosaludables que el Ayuntamiento ha instalado en la capital.

Los aparatos Volantes. Desarrolla y mejora la musculatura de los hombros, así como la flexibilidad de las articulaciones de los hombros y de las muñecas. Caminador aéreo. Elemento para la movilidad de los miembros inferiores, así como el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Fortalece la musculatura de glúteos y piernas. Surf. Refuerza la musculatura de la cintura y el aparato central mediante la oscilación de izquierda a derecha de las piernas. Bancos abdominales. Incluye reposapiés. Ejercicios de brazos y pectorales. Estructura para trabajar la parte superior del cuerpo, con repeticiones. Esquí de fondo. Mejora la movilidad de los miembros inferiores y superiores. Refuerza principalmente la musculatura de las piernas y glúteos. Bicicleta estática. Mejora la movilidad de los miembros inferiores y musculatura de las piernas. Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar. Giro de cintura. Ejercitación de cadera y zona lumbar. Bicicleta elítiptica. Fortalece las funciones pulmonares y desarrolla la musculatura intecosal, abdomen y espalda.

La concejalía de Medio Ambiente, que dirige María Sánchez, cerró 2017 con la colocación de este tipo de estructuras en zonas emblemáticas de los barrios, como el parque del Reloj (Parquesol), el Ribera de Castilal (La Rondilla), la plaza de la danza (Vadillos), los jardines de La Rubia o el complejo dotacional de la zona este (Pajarillos). También en este parque de la Paz en el que Jesús Conde se encuentra casi a diario con Conchi Estrada, quien dice ya haber perdido diez kilos gracias al ejercicio físico. «Antes me iba a andar todos los días por la zona del hospital, ahora bajo aquí, un poco por la mañana y otro por la tarde, y recorro todos los aparatos». Delicias se ha sumado así al listado de espacios en los que se han instalado estos circuitos biosaludables, una dotación que recaló en la ciudad en el año 2009 (al amparo del plan E) y que ya suma 32 áreas (en veinte zonas), con las seis nuevas incorporaciones, que han supuesto una inversión de 120.000 euros, incluida además la reparación de elementos en distintas áreas existentes.

Las estructuras son de acero galvanizado e in cluyen la certificación de calidad y seguridad

La previsión es que, a lo largo de este año, se añadan nuevos espacios, pues estos parques biosaludables son una reivindicación vecinal recurrente. No hay más que echar un vistazo a las inversiones más votadas en los presupuestos participativos, que incluyen la instalación de este tipo de estructuras en varios puntos de la ciudad, como la plaza de las Nieves o Covaresa. La concejala María Sánchez recuerda que todavía no se ha decidido la ubicación de los nuevos parques biosaludables (también había peticiones desde Puente Jardín, Pajarillos o San Isidro), pero recuerda que el presupuesto del área para este 2018 incluye 677.000 euros para la adquisición de columpios, bancos-mesa y circuitos de este tipo. «Es una inversión importante la que hemos hecho durante los últimos meses en este sentido, puesto que de las veinte zonas existentes, seis son nuevas», indica la edil. Estos espacios de nueva generación cuentan además con unos paneles informativos en los que se ofrecen al usuario recomendaciones para la mejor utilización de los aparatos y, al mismo tiempo, se informa sobre el número al que hay que avisar en caso de averías o mal estado (el 010). Cada aparato incluye también información sobre el número de repeticiones necesarias para series suaves, medias y de alto rendimiento. Emeterio García (68), vecino de la calle Transición, cuenta que esta nueva zona biosaludable en el parque de la Paz le permite hacer ejercicio sin tener que recluirse en un gimnasio. «Lo he intentado, pero prefiero el aire libre», dice, al tiempo que, junto a sus compañeros de rutina, reclama «conciencia ciudadana para respetar y cuidar las instalaciones».