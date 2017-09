El Ayuntamiento de Valladolid prepara la tasa para cobrar a las energéticas por sus redes Tendido eléctrico en Arco de Ladrillo. / G. VILLAMIL Hacienda recaba los datos en Urbanismo para estimar la obligación fiscal, aprobada por el pleno en abril J. ASUA VALLADOLID Viernes, 29 septiembre 2017, 13:30

Su futuro impacto en las arcas municipales está aún por determinar, aunque, en principio, puede suponer una aportación vía fiscal nada desdeñable para el Consistorio, tras la pérdida de los diez millones que se ingresaban por la tasa de basura, o la más que posible minoración de la recaudación del impuesto de plusvalías, después de la sentencia del Constitucional que lo elimina si en la transmisión de una vivienda no se ha registrado un incremento del valor del terreno.

La Concejalía de Hacienda recaba ya los datos para realizar una primera estimación de la tasa que pretende cobrar a los compañías energéticas que crucen la ciudad con sus redes por el aprovechamiento del dominio publico (suelo, vuelo y subsuelo). A día de hoy, las compañías de electricidad, hidrocarburos, gas o telefonía que suministran a la capital ya pagan el 1,5% de su facturación al Ayuntamiento, un porcentaje por el que en 2016 se recaudaron 2,6 millones de euros. Este año varias sentencias del Supremo permiten el cobro de otra versión de la tasa a las firmas que, sin ofrecer suministro a la ciudad, utilizan el término municipal como lugar de paso para sus redes y conducciones.

Fue en el pleno del pasado mes abril cuando se aprobó, con las abstenciones del PP y del concejal no adscrito, Jesús Presencio, una moción, impulsada por Sí se Puede, para estudiar y aprobar esta tasa, que estaba contemplada, pero que no se recaudaba por no estar reconocida o ser considerada desproporcionada por la empresas, que acudían a la vía judicial. Ahora el Tribunal Supremo la ha legitimado en varias sentencias. «Ya hemos solicitado a Urbanismo la información y estamos a la espera de recibir el inventario para comenzar a realizar los cálculos y poder liquidarla», señala el edil de Hacienda, Antonio Gato. La Federación de Municipios y Provincias ha realizado un estudio previo para su aplicación, que estima que las eléctricas deberían pagar entre 3.000 y 12.000 euros por metro lineal, según el tipo de tensión, y las de gas, entre los 500 y los 4.000 euros.

Una vez que la Concejalía de Hacienda cuente con todos los datos realizará su estimación y los ajustes necesarios en las ordenanzas fiscales para cobrarla. La moción municipal incluyó una enmienda de Ciudadanos en la que se contempla que la aplicación de esta obligación fiscal deberá analizar su repercusión en el consumidor final, ya que podría existir el riesgo de que las compañías ‘repartan’ el importe de la tasa en los recibos de todos sus clientes.