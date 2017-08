El Ayuntamiento reitera que no se puede subir el sueldo a los conductores de Auvasa

«Es un informe interesado; nos están utilizando», dicen en el comité

Es un informe interesado; nos están utilizando». El presidente del comité de empresa de Auvasa, José Luis Bustelo, considera que la dirección de la empresa únicamente presenta justificaciones para no cumplir la sentencia, al tiempo que subraya que se pretende que los trabajadores cedan a la flexibilidad que se les pide sin recibir nada a cambio, algo que consideran inviable, porque supone un empeoramiento de sus condiciones laborales. Sobre la última propuesta para aplicar esos treinta minutos sin tener que partir la jornada, Bustelo considera que se incluyen tiempos de la regulación de la línea que no se pueden contar como un descanso efectivo. Desde el comité reiteran que han presentado multitud de propuestas a las dirección y que no se han atendido, aunque deja la puerta abierta a seguir hablando en los próximos días.