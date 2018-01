El Ayuntamiento reduce el precio de las Escuelas Infantiles Municipales a las rentas más bajas Escuela infantil municipal en el barrio de Villa de Prado. / El Norte Se mantienen las excepciones y bonificaciones reflejadas en el precio público vigente EL NORTE Valladolid Viernes, 19 enero 2018, 13:04

La Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad va a proponer a aprobación y tramitación, en breve, de la reducción del precio público de las Escuelas Infantiles Municipales para las rentas económicas más bajas, introduciendo tres nuevos tramos de los que se beneficiarán los niños y niñas que se escolaricen este año.

La escala de precio oscila entre el precio mínimo mensual de 25 euros, que se aplica a las familias que cobran la Renta Garantizada a la Ciudadanía o tienen situaciones económicas análogas, y la siguiente cuota que es de 76 euros y se asigna cuando la renta per cápita equivale a 0,4 del IPREM (la cuantía del IPREM para el año 2018 es de 7.519,59 euros).

La concejala de Educación, María Victoria Soto, recuerda que este es un compromiso del equipo de Gobierno para garantizar la escolarización de niños y niñas de entre 0 y 3 años de familias que más lo necesitan.

Los tres nuevos tramos que se van a proponer introducir son los siguientes. cuota mensual de 33 euros para rentas per cápita hasta 0,1 del IPREM; 42 euros para rentas per cápita hasta 0,2 del IPREM y mensual, de 59 euros, para rentas per cápita hasta 0,3 del IPREM

En el precio público mensual que pagan las familias está incluido el servicio de comedor, material de aula y la propia escolarización referida a una jornada continua de 9:00 a 17:00 horas, salvo horario de verano. Además, se van a mantener las excepciones y bonificaciones reflejadas en el precio público vigente.