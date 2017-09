El Ayuntamiento no multará a los vecinos del 29 de Octubre por no reparar las chimeneas El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo atiende a los vecinos. / G. Villamil El concejal informa de que las obras ya han comenzado en uno de los cuatro bloques de la primera fase EL NORTE Valladolid Jueves, 28 septiembre 2017, 11:37

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, explicó ayer a un grupo de propietarios de la barriada de 29 de Octubre que las obras de la rehabilitación de edificios ya han comenzado en uno de los lotes, mientras que en otros dos ya han instalado los andamios, al tiempo que ha negado que el Consistorio vaya a imponer sanciones si los propietarios no reparan las chimeneas en mal estado, tal y como se les ha requerido oficialmente. Saravia acudió ayer a la Plaza Mayor para mantener un breve encuentro con los manifestantes, convocados por la Asociación de Propietarios de 29 de Octubre, que se concentraban bajo el lema ‘Cumplan lo prometido’ para reclamar el inicio «real» de las obras de rehabilitación en el barrio.

Saravia explicó que el Consistorio cumple su compromiso de las obras de rehabilitación de los edificios, el aislamiento térmico de las fachadas, reparación de cubiertas y sacar el saneamiento fuera de los edificios y que ya se han comenzado las obras de uno de los cuatro lotes en los que se ha dividido la primera fase, mientras que en otros dos ya se han instalado andamios. Además, están «muy avanzadas» las obras en las seis viviendas de la calle Zorzal. Sin embargo, el asunto que más tiempo se ha tratado ha sido el requerimiento por parte del Ayuntamiento para que las comunidades de propietarios reparen las chimeneas en mal estado después de que una de ellas se desprendiera sobre la vía pública.

Saravia niega, como dicen los propietarios, que el Ayuntamiento vaya a imponer sanciones de «3.000 euros» a las comunidades que no ejecuten las reparaciones, pero ha precisado que si no lo asumen, las realizará el Ayuntamiento y cargará el coste a los propietarios. Los manifestantes han recalcado que la mayoría de los propietarios «son pensionistas» y no pueden afrontar el coste.