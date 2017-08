El Ayuntamiento debe reducir del 12% al 5% la contratación directa Ayuntamiento de Valladolid. / RAMÓN ALONSO El interventor insta a minimizar el uso de este procedimiento, que limita la competencia J. ASUA VALLADOLID Miércoles, 23 agosto 2017, 08:26

El procedimiento es más rápido, pero menos eficiente desde el punto de vista económico. Y, además, limita la libre concurrencia. Los ayuntamientos utilizan los contratos menores, los que no obligan a la convocatoria de un concurso público, para gastos de cuantía media o baja –50.000 euros sin IVA en el caso de las obras y 18.000 en el resto– y que requieren de agilidad. Desde comprar unas bombillas que se han fundido y para las que no hay repuesto en los almacenes hasta arreglar una cañería de la que no pueden hacerse cargo los operarios municipales, pasando por contratar la celebración de un evento cultural concreto.

Un informe elaborado este año por el área de Intervención del Ayuntamiento de la capital insta al equipo de gobierno a reducir por debajo del 5% este tipo de contratación dentro de su actividad anual. Esa es la meta, acercarse a los datos del Consistorio de Bilbao, según destaca el responsable del departamento, Rafael Salgado, quien ha desmenuzado los datos de esta modalidad, que muchos ponen en entredicho al considerar que la decisión final del gasto es discrecional frente los criterios y valoraciones técnicas que supone la adjudicación a una empresa mediante un concurso abierto.

Lo dice el alto funcionario del Ayuntamiento. El estudio se elabora para «adoptar las medidas necesarias para reducir este tipo de contratación al suponer una limitación, dentro de la legalidad, de los principios de publicidad y concurrencia siendo, por lo tanto, menos eficiente y económico respecto a los restantes procedimientos».

El análisis recoge los datos de los otras formulas de contratación: abierta, restringida, negociada y el diálogo competitivo. En el primero de ellos, cualquier empresa puede presentar sus proposiciones para optar a la adjudicación del contrato. En el restringido, solo presentan ofertas los que han sido seleccionados previamente, mientras que en el negociado la adjudicación será para la compañía que haya sida elegida por la Administración en base a una consulta previa y a la negociación de los términos del contrato junto a uno o varios empresarios. El diálogo competitivo, sistema que no ha sido utilizado por el Ayuntamiento en los dos últimos ejercicios, el órgano de contratación establece un diálogo con los candidatos a la adjudicación con el objetivo de desarrollar una o varias soluciones que sean susceptibles de satisfacer sus necesidades y que sirvan como base para la presentación de las ofertas.

El documento de Intervención realiza una comparativa entre los ejercicios 2015 y 2016, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, en la que analiza la contratación en la Administración Local. En el primer ejercicio revisado, de los 57,6 millones contratados hace dos años, 7.872.392,94 euros se hicieron a través de la modalidad menor en 8.662 operaciones, lo que supuso el 13,65% sobre la actividad total. El pasado ejercicio creció el gasto hasta los 64,1 millones y también la partida que se adjudicó con esta contratación –8.170.816,25 euros en 9.084 operaciones–, aunque el porcentaje de esta fórmula sobre el total de la actividad contratadora municipal se rebajo al 12,73%.

«Asumible», pero...

¿Qué áreas tiran más de esta fórmula de gasto? Según recoge el informe, el pasado ejercicio fue la Concejalía de Medio Ambiente, con el 27,9% del total (2,2 millones de euros), seguida de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes (1,5 millones). El estudio elaborado por el departamento que fiscaliza la actividad económica del Ayuntamiento sitúa a las obras de mantenimiento en general (más de tres millones de euros en 2016), los servicios y trabajos técnicos (1,7 millones), la compra de suministros (1,6) y la organización de eventos (1,2 millones) como los principales tipos gastos a los que se recurre de forma directa, sin abrir un procedimiento competitivo para cubrirlos.

Las conclusiones del interventor son claras. La primera y básica es que este sistema «nunca debe ser el habitual» . No obstante, considera que la situación del Ayuntamiento de Valladolid, con un porcentaje menor al 15% sobre el total de la contratación, se puede considerar «asumible», aunque, acota, «se tiene que vigilar no superar ese nivel, ya que la contratación menor desde un punto de vista económico es menos eficiente, puesto que al restringir la concurrencia restringe la competencia».

El informe también advierte de que la concentración de contratos en algunos proveedores, cuando los importes acumulados superan los límites fijados para los gastos menores, «no muestra síntomas deseables, más cuando se da cierta similitud en el objeto de contrato, «porque podría estar ocultando un fraccionamiento». En este punto, Salgado admite una recomendación de la Secretaría General del Ayuntamiento, que se fija en la Ley de Contratos de Navarra, para limitar a 80.000 euros en obras y 30.000 en el resto de contratos el importe máximo anual que se puede adjudicar mediante este sistema a una misma empresa. Y es que el documento recoge un amplio listado de mercantiles que dan servicio al Consistorio y que superan con mucho estas cantidades. Vamos, que su relación con el Ayuntamiento es una importante fuente de ingresos en su cuenta de resultados, que a otros también les vendría bien.

Revisión de precios

El informe reconoce también las buenas prácticas que está aplicando el gobierno municipal, como exigir tres ofertas en los contratos de menos de 6.000 euros o los procedimientos abiertos convocados para el mantenimiento de obras, vehículos o suministros de combustible para vehículos o maquinaria. Así, subraya que la celebración de estos tres contratos supondrán un ahorro en el gasto, porque en todos ellos se han logrado rebajas importantes sobre los tipos de licitación. Entre las recomendaciones para aplicar este mismo año, Intervención insta a que en los contratos menores en obras se requiera, además de un prepuesto, un desglose de los precios unitarios para que desde este departamento se pueda determinar, con el auxilio de los técnicos municipales en la materia, «la idoneidad de esos costes y vigilar así la eficiencia y economía» en esta modalidad tan utilizada.

El documento considera «prácticas no deseables» por su alto importe la contratación sin un procedimiento abierto tanto de eventos como de servicios y trabajos técnicos. También llama la atención sobre los gatos en alquileres, suministros de vestuario, herramientas o mantenimiento de fotocopiadoras para los que recomienda también la fórmula competitiva. El departamento de Intervención municipal recomienda a las diferentes áreas revisar su funcionamiento interno y, en la medida de los posible, reducir al máximo este procedimiento, que es mucho más ágil para la Administración, pero menos eficiente para las arcas públicas.