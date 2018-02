El Ayuntamiento concedió en 2017 un 10% más de ayudas que en el año anterior contra la pobreza energética Las prestaciones para afrontar gastos en los suministros básicos de la vivienda (luz, agua, gas...) se disparan por quinto año consecutivo LORENA SANCHO YUSTE Jueves, 8 febrero 2018, 13:43

No hay brotes verdes para las alrededor de 2.000 familias que la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid tiene contabilizadas como perceptoras de las ayudas de emergencia social, aquellas que se destinan a paliar situaciones de extrema urgencia o grave necesidad. No existe en el área que dirige la concejala Rafaela Romero la percepción de una «supuesta mejoría» que llega a las familias en las que la crisis económica se enquistó con uno o varios de sus miembros en situación prolongada de desempleo y bajos ingresos. «No lo notan, las familias en situación de necesidad no perciben esa mejoría», dice una contundente Rafaela Romero. Porque el perfil de perceptor, a tenor de los datos que maneja su Concejalía, ha cambiado. Y las ayudas, pese a que en algunos epígrafes pueden notar un descenso en el número de solicitudes, requieren de una mayor inyección económica para salvar los gastos extraordinarios mensuales, como la factura del suministro eléctrico, del agua o de calefacción. «Tenemos un nuevo perfil de gente que ha salido de la situación de desempleo pero que ahora trabaja por 500 ó 600 euros al mes y no pueden afrontar más gastos que los estrictamente necesarios», añade Rafaela Romero.

En el balance del cómputo de ayudas que el Ayuntamiento de Valladolid concedió en 2017 se contabiliza el 10% más que en el año anterior, con 4.073 prestaciones frente a las 3.688 de 2016. Aquí se engloban las referidas a gastos de alimentación de niños en comedores escolares, de financiación de escuelas y guarderías infantiles, del cuidadado de los bebés en el primer año de vida y las referidas a cuidados personales, necesidades básicas en la vivienda, gastos farmacéuticos y pagos de cuotas de alquiler y de hipoteca, entre otras. Y pese a que prácticamente todas experimentan un incremento, hay unas, las referidas a la denominada pobreza energética, que ponen especialmente el acento en la casilla de las que suman; las prestaciones para afrontar gastos en los suministros básicos de la vivienda (luz, agua, gas...) durante todo el año y no solo en el periodo de invierno se disparan por quinto año consecutivo pero con cifras cuantitativamente más elevadas que hace un lustro. De tal forma que la Concejalía de Servicios Sociales ha atendido 1.618 solicitudes frente a las 1.067 de 2016, lo que representa un 51% más que en el año anterior y el 40% de todas las registradas en este área municipal. «Si cobras 500 ó 600 euros es imposible que puedas comprar un frigorífico si se te estropea o afrontar el pago de gastos extraordinarios. Puede haber más empleo, pero al final los salarios son precarios y esa situación de necesidad sigue ahí», incide la concejala.

Las ayudas encauzadas en la provincia a través de otras entidades han reducido las solicitudes

Los datos, lejos de mejorar, obligarán al Ayuntamiento a «no tocar» a la baja la partida destinada para atender a este perfil de la población en el Presupuesto que aprobará en los próximos días, pues ya en 2017 reservó 2.157.449 euros frente a los 2.024.815 del ejercicio anterior. «Y desde que llegamos al Gobierno lo hemos incrementado bastante, porque en 2014 se destinaban 1.337.473 euros», puntualiza.

Solo en gasto energético, el Ayuntamiento empleó el año pasado 597.269 euros, partida que multiplica por cuatro la cantidad que el anterior Gobierno del PP destinó en el último año de mandato (139.052 en 2014).

El 15% menos en los pueblos

Curiosamente, la situación, lejos de ser homogénea, se invierte en los municipios vallisoletanos. Los datos que maneja la Diputación hablan de una acumulación, por segundo año consecutivo, de un descenso en el número de ayudas concedidas a personas en situación o riesgo de exclusión social. Aquí la pobreza energética tramitó 117 prestaciones en 2017 frente a las 143 del ejercicio anterior; las subvenciones para alimentación infantil se redujeron a siete (la mitad que en 2016) y las destinadas a material didáctico a cinco (13 el año anterior), mientras que las de carácter general (cuidados personales, necesidades básicas, alojamiento temporal...etcétera) descendieron a 203 frente a las 246 de 2016. «No podemos celebrar nada mientras haya vecinos que lo pasan mal, pero es una buena noticia que las situaciones de emergencia social se vayan reduciendo, lo vamos notando y así lo van confirmando las cifras», señala el diputado de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, Conrado Íscar.

¿Pero, dónde se encuentra el motivo por el que las cifras de emergencia social se incrementan en la ciudad y descienden en el medio rural? Por un lado, según coinciden tanto la concejala de Servicios Sociales como el diputado del área, hay que tener en cuenta que el número de ayudas al pago de alquiler y de hipotecas representa en Valladolid el 35% de las subvenciones concedidas (1.013 prestaciones para evitar desahucios) frente a las 53 que la Diputación otorgó para el alquiler de vivienda y 17 para el pago de hipotecas. ¿Por qué esa diferencia? «Porque en el medio rural hay pocas casas con opción a alquiler y existen vecinos en riesgo de exclusión social que se trasladan a la ciudad en busca de una mayor oferta para encontrar vivienda social», señala Conrado Íscar.

En el caso de la capital, la cifra de ayudas concedidas para el pago de alquiler, de la cuota hipotecaria, de cuotas vencidas, gastos de novación del préstamo de vivienda o derivados del desalojo de una casa fueron ligeramente inferiores a las de 2016 (1.013 frente a 1.073) pero requieren aun una inyección presupuestaria superior a los 705.000 euros.

Otro de los apuntes que la Diputación realiza sobre la mejora de las cifras de emergencia social, y en concreto de pobreza energética, se encuentra en la canalización a través de entidades como Cruz Roja y Cáritas, y en la mejora de los datos del empleo, que según explicó el equipo de Gobierno, entre enero de 2013 y diciembre de 2017 el paro bajó el 39,14% en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que pasó de 16.608 desempleados a los 10.108 actuales.