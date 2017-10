El Ayuntamiento de Valladolid avisa de un nuevo episodio de contaminación Caseta de Medicion de Contaminacion Atmosferica en el Paseo Arco Ladrillo. / R. O. Se registró un valor de 213 µg/m3 como valor medio horario en las estaciones de Arco Ladrillo II, el día 5 de octubre de 2017 EL NORTE Valladolid Viernes, 6 octubre 2017, 13:45

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid ha informado en un comunicado que el pasado 5 de octubre de 2017 en la estación de Arco Ladrillo II se alcanzó el valor horario de 213 µg/m3, a las 18:00 (hora solar).

El Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid, aprobado de manera definitiva en Junta de Gobierno el 1 de febrero de 2017, establece que alcanzado este valor se debe declarar la situación 2, que significa aviso a la población.

El umbral establecido en el anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, es 200 microgramos/m3 como valor medio horario para el NO2, el cual no se podrá superar en más de 18 ocasiones por año civil. Este año es la primera ocasión en la que se supera este valor. La RCCAVA prevé que los niveles de NO2 en la estación de Arco Ladrillo II bajen el fin de semana.

Esta situación se ha producido debido a las diferentes obras y cortes de tráfico de determinadas calles de la zona, así por la meteorología en el día de ayer. Por ese motivo, la restricción del tráfico en otra zona, -la definida en el Plan de Acción-, no supondría una variación de la situación (recordemos que este contaminante no se comporta como el Ozono), por lo que no se considera una medida adecuada para paliar el episodio.

Por otro lado, los cambios meteorológicos, fundamentalmente la velocidad del viento, hacen que no se prevea que la situación se mantenga en 3 días consecutivos. No obstante, se recomienda a la población el uso del transporte público o acudir al centro caminando o en bicicleta y evitar, en la medida de lo posible, el uso del automóvil, para reducir las emisiones de NO2 y evitar futuras restricciones de tráfico.

Se recuerda a la población que el NO2 puede provocar reacciones inflamatorias en el pulmón y reacciones asmáticas. Se continuará facilitando de forma regular información sobre la evolución del episodio.