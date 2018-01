Auvasa promoverá un recurso Contencioso por la jornada partida de chóferes Consejo de Administración de Auvasa. / RODRIGO JIMÉNEZ El concejal Luis Vélez ha convocado una reunión extraordinaria para este viernes JORGE MORENO VALLADOLID Viernes, 12 enero 2018, 15:40

El conflicto entre la dirección de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) y la plantilla, sobre la inaplicación del convenio colectivo para permitir la jornada partida de los conductores, llegará a los tribunales de lo Contencioso-administrativo.

Al menos esa es la intención del concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez. El edil, que también preside el consejo de administración de la compañía municipal de transportes, ha convocado una reunión extraordinaria para mañana, viernes, con un único punto en el orden del día: autorizar la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión de Convenios de Castilla y León.

Este órgano, adscrito a la Consejería de Empleo, acordó el pasado 13 de diciembre rechazar la pretensión del Ayuntamiento de Valladolid para que la Comisión se pronunciase sobre el conflicto laboral que desde hace dos años enfrenta a las partes sobre el descanso de 30 minutos de los conductores en su jornada de ocho horas diarias.

Ante la falta de acuerdo en la Comisión de Convenios, tras no alcanzarse los dos tercios necesarios de sus miembros tal y como establece el Reglamento para designar un árbitro, dicho órgano archivó la solicitud de Auvasa, que expresó su malestar. En esa reunión, la abstención de la patronal Cecale fue determinante para el archivo de la petición.

La dirección de Auvasa ha insistido desde hace meses en la urgencia de buscar una solución a la aplicación de la sentencia del TSJ sobre el descanso de media hora de los conductores, que no puede resolver dado que la ley de Presupuestos de Montoro impide contratar nuevos empleados para contener el gasto. Entre tanto no se resuelve, los conductores siguen generando ese descanso no disfrutado en cada jornada.

La convocatoria ahora del consejo de administración, para que autorice la presentación de un recurso contencioso contra la decisión de la Comisión de Convenio, abre un nuevo escenario para este litigio laboral. Vélez justificó ayer esta iniciativa «porque el problema no se puede enquistar si no logramos un acuerdo entre todos».

El concejal confía en que el resto de miembros del consejo de Auvasa aprueben la vía contenciosa. El consejo de administración está compuesto por 15 miembros, seis de los cuales son técnicos municipales. El resto pertenecen a los grupos políticos (5), dos son miembros del comité de empresa, y otros dos se sientan por la Cámara de Comercio y la Federación de Vecinos.