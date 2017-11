Auvasa ampliará la oficina de atención al viajero de la Acera de Recoletos por falta de espacio Una empleada de Auvasa atienda a una viajera en la oficina de Acera de Recoletos. / RAMÓN GÓMEZ La compañía municipal pone en servicio 12 nuevos autobuses que harán las líneas 3, 5, 7 y las Circulares 1 y 2 JORGE MORENO VALLADOLID Domingo, 26 noviembre 2017, 13:23

El Ayuntamiento de Valladolid tiene ya presupuestado una cantidad para el año que viene, con el objetivo de mejorar la atención que se presta a los usuarios de los autobuses urbanos en la oficina de la capital. El Comité de empresa ha vuelto a reclamar que se mejore esta única dependencia, donde los vallisoletanos acuden para tramitar los abonos de viaje e informarse.

La oficina solo está abierta en horario matinal (de 10 a 14:45 horas), circunstancia que, a juicio del presidente del Comité, Alfonso García, «provoca aglomeraciones, colas y esperas en el exterior».

En este sentido, el concejal de Movilidad y Seguridad, Luis Vélez, reconoció esta situación que se arrastra desde hace muchos años. «Aunque tenemos pocos recursos, hemos presupuestado para 2018 una cantidad para ampliar esta oficina. Todas las propuestas que sirvan para mejorar el servicio, y podamos ponerlas en marcha, las haremos», dijo el edil.

El proyecto incluirá la prolongación el actual habitáculo, de apenas 12 metros cuadrados, para ganar unos metros en la parte más próxima a la Acera de Recoletos y en dirección al aparcamiento.

El Ayuntamiento considera que el actual emplazamiento es bueno y céntrico, por lo que no se plantea trasladarlo a otro punto de la capital. Respecto a la petición que han hecho los representantes de los trabajadores para que se amplíe el horario actual (que no incluye la atención al viajero por las tardes ni en las mañanas de los sábados), el concejal indicó «que no podemos tener una oficina abierta las 24 horas al día porque ello nos supone un coste». No obstante, Vélez sí se ha comprometido a analizar la posibilidad de ampliar el horario actual.

El personal que atiende y tramita los pases y abonos para poder viajar en los autobuses comienza su turno en horario de mañana y alrededor de las 10 horas se traslada desde las cocheras de Auvasa, en el polígono de Argales, hasta la Acera de Recoletos para abrir la oficina.

El concejal se pronunció sobre esta ampliación durante el acto de este viernes en el que se presentaron los 12 nuevos autobuses urbanos que ya se han incorporado a la flota de Auvasa.