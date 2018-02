Asesinado a manos de sus camaradas

el partido era tratado como un peligro»

En 1948, Santiago Carrillo volcaba en ‘Nuestra Bandera’ todas las infamias ya vistas contra Monzón y Trilla. Al vallisoletano le calificaba de «viejo provocador [que] había vuelto al Partido durante la Guerra, fingiendo un jesuítico arrepentimiento por su conducta pasada», y que, una vez recuperado por Monzón, «esperaba la oportunidad de volver a hacer daño al partido». También les acusaba de «poner a la clase obrera y a las masas trabajadoras a la zaga de los monárquicos y reaccionaros españoles», así como de pretender la restauración de la Monarquía, para lo cual procedieron a «rebajar el papel dirigente del Partido». Todo se aclaró, concluía el dirigente comunista, «cuando la dirección del Partido pudo intervenir, y principalmente cuando los consejos de la camarada Dolores [Ibárruri] comenzaron a llegar, y poco después de ella, con su ayuda y participación personal, puso orden en tanto desbarajuste».

Sin embargo, a principios de los 80, Enrique Líster, otro histórico dirigente del PCE, desmentía a Carrillo asegurando que durante la guerra civil Trilla tuvo un «comportamiento ejemplar» y que Carrillo no hacía otra cosa que cargar «sobre otros la responsabilidad de hechos que él ha ordenado»: «En 1971, en Sofía, Antonio Núñez Balsera (exmiembro del CC del PCE) me explicó cómo en junio de 1945 recibió en Toulouse, de boca de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, la orden que debía ser transmitida en Madrid a Cristino García de eliminar a Gabriel León Trilla. Dolores dijo a Núñez que Trilla era un viejo provocador. Me contó Núñez cómo había cumplido la misión y también la negativa de Cristino García a ejecutarla él personalmente, como era la orden, diciendo que él era un revolucionario y no un asesino. Después de muchos forcejeos, Cristino designó a dos miembros de su destacamento para llevar a cabo la eliminación», señala Líster.

La respuesta de Carrillo no se hizo esperar: en sus memorias, publicadas en 1993, aseguraba que Líster «estuvo cien por cien de acuerdo con la actitud tomada por el partido contra Monzón y Trilla» y que solo cambió de opinión, acusándole a él y a la Pasionaria de ordenar el asesinato, «al enfrentarse años después a la dirección del PCE». Es más, Carrillo justificaba el «caso Trilla» señalando que «en aquellos momentos no había que dar esas órdenes; quien se enfrentaba con el partido, residiendo en España, era tratado por la organización como un peligro. Ya he explicado que la dureza de la lucha no dejaba márgenes».