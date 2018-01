Las apuestas de Valladolid para el Turismo de 2018 Ana Redondo presenta las estrategias turísticas. / El Norte La concejala presenta las líneas estratégicas de turismo coincidiendo con la Feria FITUR EL NORTE Valladolid Lunes, 15 enero 2018, 13:26

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo ha presentado hoy en en el Ayuntamiento, coincidiendo con la semana de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), los proyectos y las líneas estratégicas que presidirán las propuestas turísticas de la ciudad a desarrollar en 2018.

La internacionalización de Valladolid como destino turístico, la innovación, promoción y la sostenibilidad del destino serán los ejes principales que vertebren el desarrollo turístico de la ciudad, atendiendo al modelo turístico participativo y competitivo por el que la misma ha optado.

Y, todo ello, para promocionar y poner en valor los importantes recursos y atractivos turísticos de toda índole con los que Valladolid ya cuenta, de carácter histórico, patrimonial, gastronómico, cultural, deportivo, idiomático o congresual, a los que se suman productos, como las visitas guiadas, y, eventos, como Pingüinos, Semana Santa, la Seminci, etcétera, y que son la causa de la llegada de cientos de miles de turistas cada año.

De acuerdo con el 'Monitor de competitividad turística de los destinos urbanos españoles' publicado por Exceltur, en el que por primera vez se incluye a Valladolid, ésta ha sido ubicada directamente en el puesto número doce de un ranking que analiza 22 ciudades o destinos destacados de nuestro país, a través de la medición de 62 indicadores, que el citado informe estructura en 6 pilares.

Estos pilares valoran la capacidad de atracción de la oferta de productos de ocio y de negocio de los destinos, la accesibilidad y movilidad de cada uno de ellos, la gestión estratégica de los mismos, los resultados económicos y sociales de la actividad turística en las ciudades analizadas, los condicionantes competitivos del entorno urbano –como la calidad de los espacios públicos o del medio ambiente-, y en la vida local.

Este exhaustivo documento sitúa a Valladolid en el puesto general número 12 de España, e incluso por encima de él en varios de los pilares antes mencionados. Por ejemplo, ocupa el puesto número 7 en cuanto a la gestión estratégica y la gobernanza del municipio; el número 10, en cuanto a la calidad de la oferta del producto de negocio; y, el número 12, en lo referido a la accesibilidad y la movilidad.

Internacionalización

Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que cada vez es mayor el número de extranjeros que visitan Valladolid, un segmento que se desea continúe creciendo en los próximos meses.

Para ampliar la proyección internacional, Valladolid centrará su atención, entre otros atractivos, en dos grandes productos: la enogastronomía y el aprendizaje del español, a los que se va a unir en 2018 una atención más intensa al ingente, y muchas veces desconocido, Patrimonio Cultural que puede admirarse en la ciudad y su entorno, coincidiendo con el recién declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural.

La gastronomía se beneficia de la participación de Valladolid, desde su fundación, en la plataforma Saborea España, que cuenta entre sus socios con los empresarios –FEHR-, los profesionales de la gastronomía –EUROTOQUES y FACYRE-, y las instituciones –Asociación de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico y Secretaria de Estado de Turismo-. Mediante sus acciones Valladolid se proyecta fuera del país, fundamentalmente en Europa, a través de la celebración del 'Día Mundial de la Tapa', acto que, en 2017, se realizó en Roma, con gran participación de asistentes y que, a través de esta misma plataforma, se organizará también en 2018.

El alcance de la proyección internacional que la ciudad va adquiriendo en este subsector se pudo constatar, el año pasado, en la celebración del 'Concurso Mundial de Bruselas”, cuya edición número 24 reunió, en Valladolid, los primeros días de mayo, a 320 periodistas, compradores, enólogos y sumilleres de 50 países que cataron más de 9.000 vinos, de los cuales 2.002 representaron a España. El éxito de esta competición ha contribuido, de forma muy importante, a la promoción de Valladolid, fuera y dentro de nuestras fronteras, a través del vino y el enoturismo.

Para rentabilizar este evento, alrededor de las mismas fechas en las que se celebró el Mundial, y en colaboración con la Diputación Provincial, está previsto desarrollar, este mismo año en la ciudad y en la provincia, una serie de actividades en torno al vino, abiertas a todos los ciudadanos y los especialistas, que quieran participar, que se repartirán por las distintas zonas vitivinícolas y la Plaza Mayor de la Valladolid.

Vino y la cultura enológica como atractivos turísticos de nuestra ciudad que no han pasado desapercibidos al prestigioso suplemento de viajes de The New York Times, que incluye la “Ribera del Duero” –señalando la condición de Valladolid como su puerta de entrada y capital cultural-, como uno de los destinos de viaje recomendados para 2018 en el mundo.

Otra Red, la de Ciudades AVE, de la que también es socio fundador, contribuye igualmente a la difusión de la imagen de la ciudad nacional e internacionalmente a través de la participación en ferias sectoriales como la propia FITUR, la IBTM de Barcelona, y las ITB de Asía y Berlín.

La estrategia vallisoletana para el mercado asiático –uno de los de mayor crecimiento del mundo- pasa por el trabajo conjunto con un gran aliado, la Casa de la India, única en nuestro país, que contribuye, a través del intercambio cultural, al conocimiento de la ciudad en este importante subcontinente. Precisamente, en el stand de la India en FITUR, Valladolid tendrá un especial protagonismo, con la firma de varios Convenios de colaboración con Air India y la Federación de Cámaras de Comercio de la India, y la celebración de un evento enogastronómico consistente en un maridaje de tapas indias con vinos de Valladolid.

América será, de nuevo, otra de las prioridades, estando previsto renovar, en el marco de FITUR, el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato para la colaboración en materia turística y cultural en beneficio del intercambio de viajeros y de las industrias turísticas de ambos destinos. También se van a iniciar contactos con representantes de Quintana Roo, en el Yucatán mexicano, zona turística por excelencia del país azteca.

El aprendizaje del español es otro de los atractivos que en los que la Sociedad de Turismo basa su proyección fuera del país. Valladolid, ampliamente reconocida por la calidad del español que en ella se habla, tiene previsto asistir, este mismo mes de enero, al 'Salon Partir Étudier á l´etranger' que se celebrará en París; al 'China Education Expo', en octubre; y, a 'The Language Show' (Londres), 'Expolingua' (Berlín), y, 'ACTFL' (Nueva Orleans), en noviembre.

Diversidad e innovación

Además de los recursos tradicionales, Valladolid apuesta por diversificar su oferta. Por ejemplo, mediante los eventos culturales y deportivos, que junto con el sector de congresos, representan un importante potencial turístico para la ciudad, tanto por la notoriedad que aportan como por la atracción de visitantes, que se traduce en pernoctaciones y consumo turístico que beneficia a todos los eslabones de la cadena del turismo vallisoletano.

Entre los congresos cerrados para este año citar, entre los que se espera sean más multitudinarios, el XV Congreso Nacional de Peñas, el Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y el 48 Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética

La calidad y la cantidad de las instalaciones deportivas con las que cuenta la ciudad es un importante capital a la hora de atraer competiciones de nivel regional, nacional e internacional, con un alto nivel de participación. Este es un segmento, el turismo deportivo, que arrastra a deportistas, técnicos, familiares y seguidores y que contribuye, de forma considerable, a la desestacionalización de la demanda, por lo que, en 2018, está previsto que la Sociedad de Turismo renueve su acuerdo anual con la Fundación Municipal de Deportes con el fin de atraer el número máximo de competiciones deportivas.

Pingüinos, Fiesta Declarada de Interés Turístico Regional, la Semana Santa, una de las primeras en ser Declaradas de Interés Internacional, el TAC, también con proyección internacional, la Semana Internacional de Cine, rebasada su 62 edición, el Concurso Nacional de Pinchos y el Campeonato Mundial de la Tapa, que en 2018 abrirán sus puertas del 5 al 7 de noviembre, las grandes exposiciones de nuestros principales museos, la temporada de nuestros Teatros, o la extensa programación de conciertos en todos los estilos musicales, etc., son los eventos con mayor atractivo posicionados en el calendario cultural anual de la ciudad de Valladolid.

Con el fin de fidelizar al turista tradicional y a otros grupos sociales, como el familiar o el senior, el LGTB o el 'millenials', el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Turismo, proyecta comercializar varios paquetes turísticos que incluirán el diseño de una amplia y variada oferta de experiencias vinculadas a los productos de la ciudad (visitas guiadas, pasaporte de la tapa, bus turístico, catas, visita a bodegas…), orientadas a estos distintos segmentos y perfiles.

De igual modo, pensando en el visitante profesional, se perseguirá mejorar su estancia media, a través de la puesta en marcha de una serie de «paquetes turísticos» para animar a quienes visiten Valladolid por temas profesionales a que se queden en la ciudad uno o dos días para disfrutar de la oferta de ocio. Una nueva tendencia a nivel mundial entre los destinos urbanos, denominada “bleisure”.

Sostenibilidad

2018, en definitiva, se fija por la concejala de Cultura y Turismo como un año clave en la consolidación de la nueva estrategia del destino Valladolid, que no solo apuesta por la competitividad, sino también por el equilibrio entre visitantes y vecinos, con la vista puesta en la sostenibilidad del modelo a largo plazo, sin poner en riesgo la actual calidad de vida de la población, y que Ana Redondo fundamenta en tres pilares: mucho trabajo, mucho diálogo con el sector turístico, y máxima atención a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía en general.