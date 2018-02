Retiran la sanción a un bar que apilaba mesas para sustituir las que le manchaban las palomas El hostelero Pedro Martín, en la terraza de su bar. / R. GÓMEZ El Consejo Económico-Administrativo tumba la instrucción del expediente de la Inspección Tributaria del Ayuntamiento J. ASUA VALLADOLID Miércoles, 7 febrero 2018, 21:36

El Consejo Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Valladolid, órgano encargado de resolver los recursos en materia tributaria, ha estimado la reclamación presentada por el hostelero Pedro Martín, propietario del bar FM, en el Paseo de Zorrilla, contra la sanción de 562 euros (rebajada tras una primera de 1.206), que le impuso el Consistorio por exceder la superficie autorizada para la instalación de su terraza.

La resolución, fechada el pasado 21 de enero, anula la liquidación que le giró en abril de 2017 el Servicio de Inspección de la Concejalía de Hacienda por superar en 14 metros cuadrados lo solicitado en la licencia, un extremo que el empresario negó desde el primer momento al alegar que las mesas y sillas que apilaba junto a su instalación no se desplegaron nunca, sino que servían como repuesto cuando los excrementos de las palomas torcaces que se posan en los árboles de la zona ensuciaban los tableros que estaban dispuestos en el exterior del local, según el croquis del permiso.

El Ayuntamiento basaba la sanción en ocho fotografías realizadas en octubre de 2016 con las mesas apiladas junto a una valla de la acera. Las instantáneas, según subraya el dictamen del Consejo Económico-Administrativo, no contenían datos identificativos, ni firma del funcionario que las tomó, ni referencia a ningún expediente.

La decisión del órgano pone fin a diez meses de contencioso. El primer recurso ante la Administración Local, presentado el 26 de abril, fue desestimado el 24 de mayo. En él se motivaba que en las visitas realizadas por personal del Servicio de Inspección Tributaria se constataba que los veladores existentes excedían de lo autorizado, ya que además de dos mesas altas con taburetes situadas en la entrada, se apilaban once mesas con sus sillas. En ese escrito, el departamento admitía que el hostelero comentó el problema de los excrementos de las aves y ese argumento se tomó en consideración para reducir de 1206 a 562 euros la «propuesta de regularización».

«Cierta indefensión»

Pero el empresario no se quedó conforme y en junio de 2017 presentó recurso ante este órgano. El dictamen del consejo, presidido por Susana Añibarro y firmado por su secretario, Ricardo Núñez Sendino, es contundente. Así, recuerda que los «medios de prueba» utilizados por la Administración «deben ser concluyentes y claros, de manera que resistan cualquier análisis de relación para la gran mayoría de las personas obligadas al estudio del expediente». Además, añade, «el contenido de la liquidación debe ser siempre exhaustivo». Para los expertos «nada de lo anterior se ha llevado cabo», lo que ha puesto al obligado tributario en una posición de «cierta indefensión».

La resolución tumba la validez de las fotografías aportadas por los funcionarios –Pedro Martín siempre ha sostenido que nunca desplegó esas mesas, por lo que no puede haber prueba de ello– al subrayar que «pueden haber sido hechas por cualquier persona en cualquier momento al no haberse levantado diligencia de constancia de hechos alguna en presencia del contribuyente, lo que conlleva que no puedan considerarse acreditados los hechos en los que se funda la liquidación».

Para rematar, el dictamen tampoco entiende la determinación de la cuota, que rebaja de 1.206 a 562 euros la liquidación atendiendo a la alegación del hostelero sobre la suciedad que provoca en su terraza el palomino. Y es que, según recoge la resolución, la Ordenanza reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales de dominio público no prevé como causa de reducción de la cuota las molestias que pueden provocar las deposiciones de las aves, «de modo que tal justificación de la rebaja de la cuota por el órgano inspector no se ve respaldada por la norma reglamentaria citada». Antes de que el Consejo Económico-Administrativo se pronunciara, el hostelero recibió la liquidación de la autorización de su terraza para este año en la que se incluye la cuota para 2018, además de los 562 euros de la sanción ahora anulada. El Ayuntamiento ya le ha comunicado que se trata de un «error» y que no se le cobrará esa cantidad.

Martín, quien en este proceso ha recibido el apoyo del concejal Jesús Presencio al tratarse de «una cuestión de justicia, como otras muchas en las que trabajo como me obliga mi cargo en el Ayuntamiento», según destaca el edil, se muestra satisfecho con la resolución, que le libera de la multa, al tiempo que valora que el Consistorio se haya puesto manos a la obra y haya empezado a actuar para controlar la población de palomas torcaces, que provocan «muchas molestias» en el Paseo de Zorrilla.