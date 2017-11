Una amplia trayectoria en el sector del automóvil como aval

Raúl Bodas, en su establecimiento de compra-venta de coches. / L.N. Raúl Bodas Mier, apasionado de los coches, se lanzó a montar su propio negocio, Más Automoción LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 5 noviembre 2017, 20:23

Raúl Bodas heredó la pasión por los coches de su padre y de sus hermanos. Gran parte de su infancia la pasó en el taller de chapa y pintura que su familia tenía en Valdestillas. Unas veces jugando y otras ayudando en unas labores que años después le valdrían para conocer todo sobre el mundo del motor. Ahora, a sus 41 años, puede presumir de haber puesto en marcha su propia empresa, Más Automoción, dedicada a la compra-venta de automóviles.

Su primer empleo fue a los 15 años como chico para todo en Auto-Royal, el negocio venta de coches de ocasión de su hermano José Luis. Dos años más tarde, entró a formar parte del departamento comercial haciendo tareas administrativas. «He estado en la empresa 21 años. Al principio como empleado y los últimos años como socio con contrato laboral. Allí ha transcurrido toda mi vida profesional y allí aprendí todo lo que sé. No he podido tener mejor escuela. Es una de las empresas líderes en Castilla y León», afirma rotundo.

Pero llegó un momento, en el que quiso emprender en solitario y decidió salir de la empresa con la idea de montar su propio negocio. Al día siguiente le llamaron para trabajar en una multinacional de compra de vehículos usados. «Al actualizar mi situación laboral en Linkedin me llamaron para contratarme como tasador. No pude rechazarlo y mientras me preparaba para emprender, trabajé para aquella empresa durante seis meses, hasta que finalizó el contrato», recuerda.

Después de aquello, no quiso esperar más, y en 15 días ya estaba dado de alta como autónomo y un mes más tarde, ya tenía abierta su empresa. El primer paso fue la búsqueda de la financiación. Acudió a la oficina del BBVA de la calle Imperial donde contrató un crédito y una póliza de crédito. «Tenía mucha antigüedad como cliente y todo resultó muy sencillo. Allí me dieron un gran apoyo, sobre todo a la hora de financiar las operaciones a mis clientes, algo fundamental en mi negocio. Muchas de mis ventas se cierran gracias a las condiciones ventajosas que esta entidad ofrece a mis clientes», agradece.

Emprendedor. Raúl Bodas Mier (41). Fecha de inicio de actividad. Diciembre de 2015. Contacto. Calle Forja 10, 47008 Valladolid. www.masautomocion.com. Tlfn: 983 043 108 y 639 886 644.

Lo siguiente fue la búsqueda de local. En el polígono Argales encontró el lugar idóneo para asentar su negocio. Se trata de un espacio que tiempo atrás fue un concesionario de vehículos, lo cual facilitó los trámites para la obtención de la licencia de apertura. Luego se dio de alta como autónomo y capitalizó su prestación por desempleo, cuyo importe destinó en su totalidad a la compra de los primeros vehículos.

Mas Automoción abrió sus puertas en diciembre de 2015 para dedicarse a la compra-venta de vehículos multimarca de segunda mano. «Nos dirigimos a un nicho muy concreto. Todos nuestros coches son nacionales y procedentes de particulares. Todos tienen su libro de mantenimiento oficial o la certificación de kilometraje de las ITV, siempre con certificado de «no accidente». No vendemos coches de importación, con lo cual, es más fácil hacer consultas sobre el histórico del vehículo en la DGT y concesionarios oficiales. Y, por supuesto, todos nuestros vehículos pasan una exhaustiva revisión en nuestros talleres, sobre todo en cuanto a los sistemas de seguridad. Damos la máxima garantía», aclara Raúl.

Consciente de la enorme ventaja competitiva que un buen plan de marketing podría aportar a su negocio, Raúl ha desarrollado una estrategia ‘on line’ que vaya más allá de una simple presencia web. «He dado mucha importancia al marketing ‘on line’. Estoy presente en los portales del sector más importantes a nivel nacional. He potenciado mi web apostando por el posicionamiento SEO y SEM, me apoyo en las redes sociales y además escribo un blog. El esfuerzo está mereciendo la pena, ya que el 80% de mis ventas llegan a través de Internet. De esta manera no limito mi ámbito de actuación sólo a Valladolid, sino que realizo operaciones venta en todo el territorio nacional», añade este experto vendedor de coches.

Su aval es su amplia trayectoria en el sector, algo que ha sido fundamental para el despegue de su empresa. «Estoy muy agradecido por todo el apoyo recibido. Empezar con un negocio de este tipo no es sencillo y se necesita una inversión muy fuerte. Yo tenía mi idea muy clara y estoy viendo los frutos de mi esfuerzo, ya que estoy a punto de alcanzar las 200 primeras ventas, algo de lo que me siento muy orgulloso. En dos años he creado un puesto de trabajo y tengo acuerdos con numerosas empresas, como talleres, lavadero de coches, agencias de transporte de vehículos, gestorías y empresas de venta de repuestos», puntualiza este emprendedor, que ya se está preparando para participar en la tercera Feria del Vehículo de Ocasión de Valladolid.