Amazon, la tienda para los vecinos de San Salvador El alcalde de san Salvador Santiago Ortega, Montse Santiago, su hija Marina Morchon y José Hernández. Con 14 vecinos habituales, es uno de los pueblos de España de menos de 50 habitantes, que más compran en el gigante de internet. LAURA NEGRO Torrelobatón Lunes, 22 enero 2018, 19:37

El comercio electrónico no entiende de barreras, ni de fronteras, ni de espacios geográficos. Da igual. Los compradores pueden estar en las capitales más superpobladas o en recónditos pueblos con escaso vecindario. Es el caso de San Salvador, un pueblo en el que se ha instaurado la compra a golpe de click, y que figura en el top ten de los pueblos de España con menos de 50 habitantes, que más compras per cápita han realizado en Amazon en los últimos 6 meses. Su censo apunta 31 vecinos, aunque los que residen allí de forma habitual son 14 y con una edad media superior a los 60 años. Datos que no han impedido que San Salvador se colara en la lista de los que más compran al gigante de la logística y del comercio electrónico.

Amazon se ha convertido en la tienda de este pueblo sin tiendas. En San Salvador el comercio electrónico se ha posicionado como la opción más cómoda y económica a la hora de adquirir determinados productos. Todas las semanas, repartidores de las empresas de paquetería que trabajan para esta multinacional, hacen parada en las poco pobladas calles de este pueblo.

A su alcalde, Santiago Ortega, la noticia le cogió por sorpresa, aunque reconoce que es un habitual de las compras online y que junto con sus hermanos, ha contribuido a que su pueblo apareciera en el ranking. Este agricultor de profesión, suele comprar dos veces al mes, sobre todo material deportivo, equipos informáticos y electrónicos y herramientas. «He comprado rejas para el tractor, alarmas, focos y mucho recambio de maquinaria. Da gusto comprar así. En 2 días lo tienes en casa», explica este joven edil, quien también hace compras a través de Amazon para el consistorio del que es titular. «Para el ayuntamiento sobre todo compro material de oficina. Lo próximo que voy a comprar es una bandera y un mástil a los que ya tengo echado el ojo. Sólo me falta formalizar el pago. Comprar una bandera no es fácil, ya que no hay muchos sitios donde las vendan. Desde esta plataforma puedo hacerlo de forma rápida, sencilla y encima me lo traen al ayuntamiento», añade.

Montserrat Santiago y su hija Marina Morchón también son usuarias de esta gran plataforma de venta online. Hace dos años que lo utilizan para comprar discos y equipamiento deportivo. «Si tengo que elegir, prefiero la tienda tradicional. Me gusta respetar al comercio rural, por eso, siempre que puedo, acudo a comprar a Tordesillas o a Torrelobatón, que es lo que más cerca tenemos. Recurro a Amazon cuando necesito comprar artículos más complicados de encontrar. Hace tiempo necesitaba un recambio de un producto de parafarmacia y después de dar muchas vueltas, finalmente lo encontré en Amazon», dice Montserrat, quien suele estar acompañada de su hija Marina a la hora de hacer estas gestiones online. «Yo lo último que he comprado es un protector para la cincha del caballo. Intento comprar en el centro de equitación al que acudo, pero hay cosas que son más difíciles de encontrar. También he comprado unas zapatillas deportivas de un modelo muy concreto que sólo encontré en Amazon», indica esta joven. Libros y manuales para sus estudios universitarios son otras de sus compras habituales, y que según puntualiza, «muchas veces están más baratos que en establecimientos tradicionales».

José Hernández, también vecino de este municipio, reconoce que nunca ha comprado a través de Amazon. Por su trabajo como mayorista de embutidos tiene que viajar mucho y aprovecha para comprar todo aquello que necesita en tiendas físicas. «Sólo utilizo internet para comprar productos muy concretos de espeleología, pero cuando lo hago recurro a tiendas físicas que disponen de una web de venta. También me lo envían a casa, aunque los gastos de envío encarecen el precio del producto», explica. «Amazon minimiza, pero no elimina, el problema que tenemos en los pueblos pequeños de estar dependiendo del coche para todo. No hay que olvidar que para comprar por internet es necesario tener acceso a la red, disponer de un ordenador o un smartphone y saber hacer la compra y eso para las personas mayores, es complicado. Los municipios que hemos salido en el ranking de los que más compran en Amazon, es porque la gente joven compra mucho y suben la media», añade José.

Los de San Salvador, que gracias al ayuntamiento tienen wifi de acceso gratuito y libre, están encantados con el reconocimiento y la repercusión mediática de sus numerosas compras online. «Amazon debería enviarnos una placa por toda la publicidad que les estamos haciendo», bromean. Sin embargo, no deja de ser curioso como a pesar de estar en la cabeza del ranking de ventas per cápita de Amazon, en este pueblo convivan en buena armonía, el comercio virtual con otras vías de comercio más tradicionales. Así, la venta ambulante ha sido y sigue siendo, la tabla de salvación de esta localidad, ya que es la única vía para acceder a productos de primera necesidad sin desplazarse. El bajo índice poblacional del municipio y de la comarca en general, la avanzada edad de los vecinos y sus dificultades para trasladarse, hacen que los comercios con ruedas sigan siendo los preferidos entre la vecindad. A este pueblo acude diariamente el panadero de Gallegos de Hornija, quien de forma puntual, a primera hora de la mañana, lleva su tanda de pan recién hecho. También hay vendedores de carne, pescado y congelados que cada 15 días acuden a vender su género por las calles de la localidad. «También vienen tapiceros, chatarreros y el afilador. El frutero que nos abastecía se acaba de jubilar y nos hemos quedado sin nadie que nos venda fruta», dicen estos vecinos.

Pero en San Salvador no sólo compran mucho, sino que también venden, «aunque todavía no de forma online», aclara su alcalde. «Montserrat es comercial de productos de cosmética, higiene y hogar y se promociona a través de Facebook. También tenemos en el municipio la fábrica de harinas Yagüe, que distribuye su producto a nivel regional; la yeguada Benito Rodríguez e hijos, reconocida a nivel internacional, que vende sus caballos de pura raza española en distintos países; y la distribuidora de embutidos Valle Hornija, que vende principalmente en estaciones de servicio. Ahora nos falta dar el paso a la venta online, pero para eso se necesita realizar una gran inversión», concluye el alcalde de San Salvador.