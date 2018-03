O se aman o se odian, pero a nadie dejan indiferente: las calaveras

Laura Díez, rodeada de varias de sus creaciones. / L. N. Laura Díez Mora ha creado Head&Heart, una marca de elementos de decoración muy originales, que utiliza este símbolo de vida y de muerte LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 18 marzo 2018, 13:13

O se aman o se odian, pero a nadie dejan indiferente. Son las calaveras. Símbolo de la muerte para muchos y de la vida para otros. Provocan miedo y sensación de peligro, pero también recuerdan el paso del tiempo animando a aprovechar cada instante. Laura Díez (36) es una vallisoletana que siente pasión por la belleza y el misticismo de las calaveras, tanto que ha decidido emprender con Head&Heart, una marca de elementos de decoración muy originales, que utiliza este símbolo de vida y de muerte. Animada por las muchas salidas que se vislumbraban en aquel momento, Laura estudió formación profesional en la rama de administración y finanzas. Durante casi toda su vida laboral ha compaginado empleos de día, con la hostelería por la noche, «un trabajo duro pero que engancha».

Hace cuatro años se trasladó a Ciudad Real, conde estudió el grado universitario en Educación Infantil, mientras ejercía como recepcionista en un complejo deportivo.

«Después de tener a mi hija no me dieron opción a reincorporarme a mi puesto. Por las noches trabajaba como camarera eventual para productoras de conciertos, pero buscaba una mayor estabilidad, así que empecé a pensar en ponerme por mi cuenta. Pronto surgió la idea de crear una marca relacionada con mi pasión por las calaveras», una afición que compartía con sus dos grandes amigas, Bárbara y Belén. «A las tres nos encantaban los cráneos. Nos llamaban mucho la atención y solíamos vestir prendas con este símbolo. Vi que era un negocio que no requería demasiada inversión y en el que podía ir creciendo poco a poco, así que finalmente me decidí a cumplir mi sueño. Sin el apoyo de mis amigas nada de esto hubiera sido posible. Yo soy la emprendedora, pero en este proyecto está el alma de las tres», explica Laura.

Head&Hear Emprendedora. Laura Díez Mora (36). Técnico de Administración y Finanzas y educadora infantil. Inicio de la actividad. Octubre de 2017 Contacto. www.headandheart.es. Telf: 653 191 873

Siempre se le dieron bien las manualidades, aunque nunca había trabajado con escayola. Así que los primeros meses los dedicó a probar con diferentes mezclas, cantidades, tiempos de secado, materiales y pinturas acrílicas.

Su padre fue una gran ayuda en este proceso. Con la producción ya controlada, empezó a trabajar en la web, en la identidad corporativa y en el plan de empresa. «He invertido mucho en imagen y para ello he apostado por diseñadores gráficos vallisoletanos. También la empresa Go Up Marketing Digital me ha ayudado con el diseño de la web y el posicionamiento, algo fundamental para mi negocio», concreta.

En el mes de octubre se dio de alta como autónoma para empezar con la comercialización del producto. Hasta ese momento estuvo haciendo prospección de mercado y dando a conocer la marca entre amigos y conocidos. «Acudí a la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio. Allí me asesoraron de todos los trámites. Su implicación con mi proyecto ha sido total», agradece esta emprendedora.

Bajo la marca registrada, Laura produce y comercializa calaveras decorativas. El taller lo ha instalado en un local familiar y la producción es totalmente artesanal. «Tengo dos moldes de silicona, en los que vierto la mezcla. A los 30 minutos, con la escayola ya sólida, hago el vaciado y dejo secar la pieza durante varios días», cuenta.

El proceso acaba con la decoración de las calaveras, para lo que utiliza pinturas acrílicas, sprays, papel de periódico, cómics, incluso partituras. También utiliza complementos como flores, bigotes, pinchos, chisteras e incluso peinetas o cuernos. En su tienda ‘online’ headandheart.es hay calaveras de todo tipo. Todas se pueden personalizar en cuanto a colores y complementos al gusto del cliente y en todas va un pedacito de la cabeza y del corazón de esta emprendedora. «Actualmente la mayor parte de las ventas las realizo en Valladolid. Es un artículo de capricho, que la gente lo compra por antojo. El precio oscila entre los 50 y 80 euros. También hago ediciones limitadas con la colaboración de diferentes artistas. Son piezas únicas e irrepetibles que tienen un precio que ronda los 100 euros», aclara.

Actualmente cuenta con dos puntos de venta directa en Valladolid, la tienda de moda The Black Monkey y la peluquería Kassandra Grey Estilistas. «Quiero expandirme a otras provincias buscando establecimientos dirigidos a un público joven. Cada vez son más los negocios que buscan una decoración diferente y utilizan estas calaveras con su imagen de marca. A nivel profesional, creo que en España no hay nadie que se dedique a esta misma actividad, así que tengo un gran mercado», dice esta joven, que también realiza originales cuadros, centros de mesa, candelabros, tarjeteros, macetas o botelleros con la calavera como base.

Son muchos los artistas y profesionales del panorama nacional los que presumen de las creaciones de Head&Heart. «Dabiz Muñoz tiene dos calaveras en su restaurante de Madrid y ahora estoy haciendo un cuchillero para su local en Londres. También los chefs Chicote y Peña y los cantantes Leiva o Enrique Bunbury tienen mis calaveras, todas personalizadas», puntualiza.