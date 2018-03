500 alumnos de la UVA se retan por la mejor pronunciación del inglés americano Patio del Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado de la UVA. / G. V. La Universidad desarrolla una app y lanza un juego entre sus estudiantes para mejorar su nivel de pronunciación EL NORTE Valladolid Viernes, 16 marzo 2018, 11:54

La Universidad de Valladolid, a través del grupo de investigación ECA-SIMM, se propone encontrar al estudiante con mejor pronunciación de inglés/americano, y para ello ha lanzado un concurso en el que los alumnos deben mostrar sus capacidades enfrentándose a otros compañeros y a un reconocedor de voz.

Más de 500 universitarios han aceptado el reto y se han apuntado a la competición, que se mantiene abierta desde el pasado 8 de marzo hasta el próximo miércoles, 21 de marzo. Durante estas 3 semanas, los estudiantes utilizan una aplicación Android instalada en su teléfono móvil que ha sido diseñada expresamente para la ocasión. Cada día, un alumno puede retar a 30 de sus compañeros a superar los retos que les plantea la máquina. Cuanto mejor pronuncian, más puntos; cuantos más retos ganados, más posiciones pueden avanzar en el ranking que finalmente determinará el ganador. Hay premios de hasta 300 euros para los ganadores.

La aplicación se basa en la realización de ejercicios de discriminación y producción de pares mínimos (palabras con un sólo fonema diferente) en inglés. El profesor Enrique Cámara del Departamento de Filología Inglesa de la UVa, implicado en el proyecto, afirma que «en relación con la pronunciación, los especialistas suelen poner la meta en la inteligibilidad, esto es, en que te entiendan. Sin embargo, por más que digan que a los españoles se nos da mal la pronunciación, cada curso me encuentro con más y más jóvenes cuyo deseo es pronunciar como nativos. Y he conocido a muchos que se acercan bastante. La aplicación en la que estamos trabajando flexibiliza la mente, educa el oído y diagnóstica la pronunciación, y todo ello jugando. Es nuestra contribución al esfuerzo por combatir la creencia de que una buena pronunciación es una meta inalcanzable».

La aplicación es un juego serio en el que los estudiantes compiten entre sí lanzándose retos que ponen a prueba su capacidad para distinguir el acento inglés y reproducirlo correctamente. La profesora de la Universidad de Valladolid Valle Flores, del Departamento de Psicología, también implicada en el proyecto, señala por su parte que «la introducción de un elemento de competitividad controlada, en forma de juego limpio, supone para muchos estudiantes un elemento que les motiva al tener que enfrentarse a desafíos e ir superándose en los mismos. Por otra parte, también favorece el desarrollo de estrategias de afrontamiento emocional ante posibles emociones negativas como la frustración, la ansiedad, el miedo al fracaso, etc. que pueden surgir en situaciones competitivas. Lo que les ayuda a prepararse para afrontar mejor futuras situaciones de competitividad en su futuro profesional, como por ejemplo concursos de oposición, consecución de proyectos, etc. La clave está en ver la competitividad como un elemento que me permite mejorar y sacar mis mejores recursos, aprendiendo en qué puedo mejorar aún más mis habilidades para alcanzar mi objetivo»..

Durante los primeros días de la competición el uso del sistema está siendo masivo por parte de la mayoría de usuarios: los tres primeros días los alumnos hicieron unos 60.000 ejercicios. Cristian Tejedor, investigador y desarrollador de la aplicación comenta que «realmente hay usuarios enganchados. Veo usos de la herramienta hasta largas horas de la noche. La gente utiliza las actividades de entrenamiento para ser más competitivos en los desafíos».

La aplicación ha sido desarrollada en el marco del proyecto TICTIN2014-59852-R financiado por el MIMECO y Fondos Feder y será puesta a disposición del público tras la finalización de las pruebas.