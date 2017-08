Alicia García explicará este lunes 28 en las Cortes qué hizo la Junta para proteger a la pequeña Sara Alicia García, en las Cortes. / EFE La consejera de Familia comparecerá para aclarar los pasos que se dieron en Servicios Sociales desde que llegó el expediente por supuesto maltrato el 21 de julio hasta la hospitalización de la menor y su fallecimiento, el 3 de agosto M. J. PASCUAL Valladolid Miércoles, 23 agosto 2017, 13:03

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, va a comparecer en la comisión de las Cortes el próximo lunes, 28 de agosto, a las 12:00 horas, para explicar qué medidas tomó la Junta para proteger a la pequeña Sara F. M., de 4 años, fallecida como consecuencia de un historial de maltrato continuado y la última agresión sexual a la que fue sometida. Un caso que está bajo secreto de sumario y por el que permanecen en prisión comunicada y sin fianza la madre de la pequeña y el último novio de la mujer.

Desde la Gerencia de Servicios Sociales se argumentó que el expediente sobre el supuesto maltrato de la menor, que fue denunciado el 11 de julio por un pediatra del hospital Campo Grande de Valladolid, llegó a la Consejería procedente de la Fiscalía de Menores el 21 de julio, viernes, pero que no empezaron a «estudiarlo» hasta el lunes 24. Se mantuvo una entrevista con la madre y sus dos hijas, la mayor de 12 y la pequeña Sara, de 4, el miércoles 26. Las siguientes citas que se acordaron por parte de los técnicos de la Junta, que tenían que haberse producido en el domicilio de la niña no se celebraron porque la madre las aplazó alegando problemas en el trabajo y, en la última, no se presentó. Cuando consiguieron localizar a la mujer, la niña ya estaba hospitalizada en el Clínico en situación de muerte cerebral. Falleció el jueves 3 de agosto.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, a la que han asistido los Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara, se ha reunido hoy 23 agosto para analizar como único punto del orden del día la solicitud de comparecencia de la consejera.

Una vez emitido informe por los Servicios Jurídicos del Parlamento autonómico que se realiza para cada iniciativa que se formula ante la Institución. La Mesa ha aceptado la solicitud formulada por la Junta de Castilla y León atendiendo a la gravedad de los hechos sobre los que se ha pedido informar y ha acordado que se convoque Comisión Extraordinaria de Familia.

Ante esta decisión del órgano de dirección del Parlamento autonómico, la presidenta de las Cortes de Castilla y León ha convocado sesión extraordinaria de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades el lunes 28 de agosto a las 12 de la mañana y en la que se sustanciará dicha comparecencia.