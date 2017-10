El alcalde de Valladolid mantendrá su competencia de poner los nombres de las calles Manuel Saravia y Óscar Puente / . H. SASTRE Lamenta que se haya puesto el acento en el caso de Rigoberta Menchú en vez de valorar que se han retirado las denominaciones franquistas J. ASUA VALLADOLID Sábado, 14 octubre 2017, 13:14

«No voy a delegar esa competencia que me atribuye la ley en ninguna comisión». Contundente, el alcalde de Valladolid respondió ayer a la polémica creada con sus socios de gobierno –Toma la Palabra y Sí se Puede– tras la decisión del regidor de dar marcha atrás y no dedicarle una calle a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por las declaraciones de la líder indígena contra la «represión y el racismo» que, en opinión de la guatemalteca, se han ejercido en Cataluña. «En el callejero nos tenemos que encontrar todos», señaló Puente, quien considera que si el nombre de Menchú se lleva a un órgano de participación no hubiera sido aceptado ni por el PP ni por el PSOE tras las reflexiones que hizo sobre el desafío secesionista. «Ningún grupo ha criticado ninguno de los nombres elegidos para las nuevas calles y eso es una prueba de que han sido un acierto», afirmó el primer edil, quien añadió que «poner el acento en un nombre que no se va a poner en vez de subrayar que ya no quedan vías con nombres franquistas en el callejero es un error».

Toma la Palabra ha solicitado, a través de Manuel Saravia, una fórmula más participativa para poner nuevas denominaciones a las vías, además de lamentar que se le haya arrebatado la calle a Menchú por ejercer su libertad de expresión.

El concejal no adscrito Jesús Presencio se sumó ayer a este contencioso al presentar un escrito dirigido al alcalde en el que le solicita poner en marcha un instrumento para que los vecinos puedan participar en la selección de los nombres. A su juicio no se debe tratar de una decisión unilateral, «que parece dirigida a vasallos en vez de a ciudadanos del siglo XXI». El edil abunda también en que es necesario valorar las repercusiones económicas y burocráticas que conllevan estas modificaciones para evitar perjuicios a los ciudadanos afectados.