El alcalde de Cabezón se sienta hoy en el banquillo por la denuncia de su antecesor El alcalde de Cabezón de Pisuerga, Arturo Fernández. / JORGE DE LA FUENTE Están citados a declarar el propio regidor y varios empleados municipales del Ayuntamiento como testigos J. DE LA FUENTE Miércoles, 9 mayo 2018, 10:21

Las denuncias y acusaciones cruzadas que vienen interponiéndose mutuamente y por diversos motivos el alcalde de Cabezón de Pisuerga, Arturo Fernández, y su antecesor en el cargo hasta hace tres años, Víctor Coloma, vivirá hoy un nuevo capítulo en el juzgado contencioso administrativo número dos, en la calle San José de la capital. Desde las 12:30 están citados a declarar el propio regidor y varios empleados municipales del Ayuntamiento de Cabezón como testigos, en el juicio que se sigue por la convocatoria del 4 de septiembre de 2017 por parte de Arturo Fernández (perteneciente a la agrupación CsM) y de un pleno urgente el 5 de septiembre de 2017 con la intención de aprobar la aportación económica del Consistorio a las obras del centro cívico municipal.

La demanda fue interpuesta por el portavoz del PP de Cabezón, y anterior alcalde, Víctor Manuel Coloma, argumentando que esa convocatoria era nula de pleno derecho por «porque no se notificó a tres de los cinco concejales del PP en el Ayuntamiento -circunstancia esta que hubiera provocado que el acuerdo no se hubiese podido aprobar, ya que la suma de concejales de CsM y del PSOE hubiesen sido minoría- , porque el expediente estaba incompleto y, fundamentalmente, porque la urgencia de ese pleno no estaba suficientemente motivada», explica Coloma.

Según el denunciante, Víctor Manuel Coloma, existe un requerimiento de la Diputación al Ayuntamiento de Cabezón, del 8 de marzo de 2017, para que el pleno municipal acuerde la aportación económica a las obras del centro cívico, y «después de seis meses de inactividad del propio ayuntamiento, el alcalde, Arturo Fernández, convoca el 4 de septiembre un pleno para el día siguiente».

Añade Coloma que el 12 de septiembre presentó en el ayuntamiento un recurso de reposición, el cual fue desestimado por el alcalde, razón por la cual ha acudido a los juzgados de lo contencioso-administrativo una vez más.