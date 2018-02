Afectados por supuestas negligencias en la cadena iDental en Valladolid buscan ayuda contra la empresa La abogada Isabel Palomino, encargada de los casos que llegan a AFECADE. / El Norte La plataforma AFECADE, que apoya a los damnificados en el procedimiento y trata de buscar «arreglos extrajudiciales», ha recibido «más de cien» casos desde noviembre ÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO Valladolid Lunes, 5 febrero 2018, 20:03

Conflicto entre las partes por supuesta negligencia. Ése parece ser el trasfondo que subyace tras el caso iDental, una cadena de franquicias de bajo coste auto denominada ‘Dentistas con corazón’ y cuya labor por la salud dental en toda España –Valladolid incluida– está siendo puesta en entredicho por quienes son o han sido sus clientes. está levantando una ola de quejas y damnificados por presuntos desarreglos profesionales.

También por lo que parece ser una supuesta «estafa dental en toda regla» atendiendo a contratos y resultados, según apuntan desde la Plataforma de Afectados por las Cadenas Dentales (AFECADE). En Valladolid ya hay quien se está movilizando al respecto para tratar de poner freno a la situación, y los afectados se agrupan bajo una plataforma pública constituida al calor de Facebook tras la creación en julio de 2017 de su matriz en Alicante, impulsada por Francisco Javier Camacho.

La madre de Leticia Jiménez, vallisoletana, es una de las antiguas clientas de la empresa y damnificada. Su hija se muestra tajante al respecto. «Estamos demandando. Mi madre está con pastillas y psicólogos. Justamente ayer [por el miércoles] me dijeron que no me darán ningún dinero». Ella reclamó a iDental la devolución de la cuantía pagada por su madre después de que su caso se tornase conflictivo. «Lleva dos años con esta empresa, le quitaron todos los dientes de abajo y casi todos los de arriba. La pusieron unas piezas de resina que se desintegran con el alcohol. Hay veces que no puede comer y le cuesta hablar», manifiesta. «Ellos dejan las piezas provisionales como si fuesen las definitivas».

La empresa ha llegado incluso a denunciar a su madre. Por todo ello, Leticia Jiménez es la actual administradora del Grupo de Afectados por iDental en Valladolid, un nodo de protesta que se suma a todos los grupos conformados en distintas ciudades del país por el mismo motivo: descontento con lo que denominan unas prácticas nada profesionales. «Me llama la gente por privado quejándose», indica, aunque «yo no puedo hacer gran cosa».

«Desde el Colegio de Odontólogos de Valladolid –entidad dedicada a velar por las buenas prácticas en el sector de la odontología– te redirigen a AFECADE porque ellos no pueden hacer nada tampoco y no entienden cómo puede estar pasando esto», apunta. Jiménez, a quien al principio no atendían desde la empresa cuando empezó a reclamar por la situación de su madre, terminó movilizándose con un abogado personal y reclama más acción en el grupo.

Visos de «estafa»

Su caso es uno entre muchos, al parecer. En palabras de Isabel Palomino, abogada dentro de la plataforma AFECADE en Valladolid (parte del proyecto de RSC de Negotia), «desde noviembre han llegado más de 100 personas quejándose». Según ella, parecer ser «una estafa dental en toda regla». La supuesta forma de proceder de iDental, que no se ha pronunciado al respecto, incluye un reconocimiento previo al cliente para fijar el precio del tratamiento. A esa cantidad le aplican un descuento procedente de una presunta subvención.

Palomino indica que «desde la empresa no cogen las llamadas, hay negligencias y un contrato supuestamente falso porque no se sabe de dónde salen las subvenciones que ofrece al cliente, ni si son reales o un reclamo. A primera vista, parece que cumple con las formalidades. Se les da un presupuesto, pero a veces luego no se cumple lo estipulado en cuanto al material, porque se rompen las piezas, los implantes». Desde AFECADE asesoran a los afectados y llevan sus procedimientos. «Todavía no ha llegado ninguno a juicio ni hay sentencias. Buscamos arreglo extrajudicial más que nada, que se les devuelva el dinero y el arreglo bucal por el que han pagado».