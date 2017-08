Abren expediente a 13 funcionarios de la Diputación por las oposiciones a bombero Intervención de los Bomberos de Valladolid en 2016. / El Norte El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 ve indicios de que se filtraron las preguntas de las pruebas LORENA SANCHO YUSTE Jueves, 31 agosto 2017, 12:36

La Diputación de Valladolid ha abierto expediente disciplinario a 13 funcionarios, la mayor parte perteneciente al Servicio de Extinción de Incendios, tras recibir las actuaciones del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 en las que veía indicios de que los interinos que concurrieron a las oposiciones celebradas el año pasado para cubrir 12 plazas de conductor-bombero habrían tenido acceso previamente a parte de las preguntas del examen por una filtración.

Con fecha del pasado 27 de julio, el citado juzgado de Valladolid dictaba una sentencia en la que desestimaba el recurso presentado por cuatro aspirantes a la prueba contra el fallo del Tribunal Calificador, pues entendían que había habido irregularidades en el desarrollo del primer ejercicio del proceso selectivo

Fue entonces cuando el juez titular de lo Contencioso Administrativo número 4, tras las correspondientes diligencias, constató que los aspirantes demandantes admitían que ellos habían tenido acceso a las preguntas antes del examen y que algunos de los funcionarios de la institución provincial, entre otros determinados jefes de parques de bomberos, podrían haber estado implicados en la filtración de las preguntas. No obstante, pese a apreciar estas irregularidades, el juez no quiso anular el examen para no perjudicar a quienes de forma legítima lo habían aprobado.

Traslado a la Fiscalía

En su fallo, consideró primero que las personas que han intervenido en estos hechos pudieran tener una responsabilidad penal, por lo que dio traslado al Ministerio Fiscal para que, si lo considera oportuno, realice las actuaciones que sean de su competencia para depurar responsabilidades. Además, reconoce que los hechos pudieran ser constitutivos de infracciones disciplinarias de las personas que, siendo funcionarios públicos, interinos o de carrera, de la Diputación, hubieran participado en los mismos, por lo que también acordó trasladar las actuaciones a la institución provincial para que determinara si existían esas infracciones.

De ahí que el área de Personal de la institución provincial haya abierto 13 expedientes disciplinarios a funcionarios de la Diputación -tanto opositores como miembros del tribunal-, pendientes de si la Fiscalía de Valladolid decide o no investigar los hechos. «Mientras haya un proceso abierto no se puede efectuar sanción y, por tanto, debemos esperar a ver qué hace la Fiscalía para que el expediente prosiga su cauce», señaló el diputado de Personal, Agapito Hernández, quien no especificó en qué se traducirá este expediente para cada uno de los implicados.