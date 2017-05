Vueling rechaza compensar a 180 viajeros que esperaron 9 horas en el aeropuerto de Villanubla

La compañía aérea Vueling ha comenzado a informar a parte de los 180 pasajeros que el pasado sábado, 20 de mayo, debían de salir desde el aeropuerto de Villanubla con destino a Barcelona, que no les compensará con ninguna indemnización por el tiempo que tuvieron que esperar (nueve horas) en las instalaciones aeroportuarias.

Muchos de los pasajeros se trasladaban a la capital catalana por ocio y trabajo. Un grupo de ellos eran aficionados del equipo de fútbol la Cultural Leonesa, que habían comprado entradas para el partido con el Barcelona B, un encuentro de cuyo resultado dependía el ascenso a la Segunda División española. Su director general, Felipe Llamazares calculó ayer en una docena los que salieron por el club.

Los pasajeros debieron de haber despegado de Villanubla a las diez de la mañana, pero no llegaron al Prat hasta pasadas 20 horas.

«Poco antes de las diez ya nos indicaron que no podíamos subir al avión porque tenían que reparar una avería. En ese momento no nos confirmaron de que se trataba. Poco después nos dijeron que si un pájaro había chocado con el morro del avión, y que hasta que un mecánico no lo autorizase no podríamos despegar», recordaba ayer una pasajera. Y así pasaron el mediodía y la tarde del sábado en las salas de espera y cafetería del aeropuerto vallisoletano. La crispación de los viajeros hizo que subieran hasta las oficinas de Aena para pedir explicaciones.

En los últimos días, Vueling ha comunicado por correo electrónico a los afectados que han reclamado que, de acuerdo con lo estipulado por la normativa europea vigente de navegación aérea, «no les corresponde ningún tipo de compensación económica».

A este respecto, el Departamento de Atención al Cliente señala en su escrito que las causas aprobadas por la UE para proceder a indemnizar al viajero comprenden las incidencias metereológicas, desvíos y acumulación de retrasos en vuelos anteriores, impactos de aves, huelgas en el sector, y cierres de pistas en aeropuertos que afecten al transportista aéreo. Fuentes de Vueling volvieron ayer a lamentar «las molestias generadas» a sus clientes de Valladolid, y recordaron que la demora se produjo porque el mecánico que debía de autorizar el despegue se encontraba en Madrid.

Sin base mecánica en Valladolid

«Una de nuestras bases está allí, puesto que no se dispone de este servicio en Valladolid, porque solo tenemos una ruta y el avión no duerme allí. El mantenimiento técnico se presta por Iberia», apostillaron ayer desde la compañía, que entienden que «hicieron todo lo posible» para resolver el problema. El Airbus A320 de Villanubla es uno de los 108 aviones que componen su flota.

Vueling recordó que para paliarlo ofreció a los pasajeros varias opciones, «entre ellas devolverles el importe del billete o cambiar su vuelo para otro día. Además se les entregó vales de comida». La compañía, que insistió en que no es habitual que se produzca un impacto de un pájaro, se comprometió a «dar una solución» a aquellos pasajeros que se marcharon de Villanubla sin volar, y que no presentaron la hoja de reclamación correspondiente.

La negativa a indemnizar, comunicada 72 horas después de que sucediera la incidencia, ha generado malestar entre los vallisoletanos y leoneses que debían de viajar a Barcelona. Muchos de ellos entienden que el mecánico tardó en exceso, ya que en vez de venir en AVE llegó a Valladolid desde Madrid en coche.

«Ellos no hicieron todo lo posible para que el técnico llegara a Villanubla, y por eso llegó poco antes de las siete de la tarde», explicó una pasajera, que recordó que antes del despegue estuvieron más de una hora dentro de la aeronave.

Reclamación en el Juzgado de lo Mercantil

No es la primera vez que se producen retrasos o cancelaciones por transporte aéreo, en donde las partes suelen estar en desacuerdo. Hasta tal punto que las reclamaciones no se quedan en las Oficinas de Consumo o Aena. En Valladolid, el Juzgado de lo Mercantil 1 es el encargado de resolver estos litigios de transportes, siempre que los afectados presenten una demanda. Si la cuantía es inferior a los 2.000 euros permite que el demandante no esté obligado a contratar abogado ni procurador.

Este tipo de pleitos civiles contra las compañías se está resolviendo a favor de las mismas, ya que acreditan causas ajenas y el haber hecho «todo lo posible», tal y como exige la normativa europea.

En septiembre del 2014, en un caso también de choque de un pájaro, una familia llegó a perder un enlace en otro aeropuerto internacional y tuvo que alojarse en un hotel. Sin embargo, el juzgado rechazó su pretensión de 600 euros por pasajero por la normativa la excluye.

Fuentes judiciales recuerdan, no obstante, que existen otros motivos que no solo dan lugar al pago de los gastos, sino también a una indemnización por daños morales. El procedimiento civil fija la posibilidad de que se soliciten pruebas al juez para acreditar las causas de los retrasos.