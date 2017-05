El medinense Adrián Lambas gana el Concurso de Cortes de Peñafiel

El medinense Adrián Lambas tomó el relevo al arevalense José Manuel Medina ‘Zorrillo’ –ganador en la primera edición–, y, ayer, en una gran tarde, se hizo merecedor del II Concurso de Cortes, Saltos y Quiebros de Peñafiel. El de Arévalo se metió en la final y logró un meritorio cuarto puesto. Segundo fue el paisano de Lambas, Cristian Moras, y tercero el salmantino Iván Rodríguez, de la localidad de Fuente de San Esteban.

No lo tuvo fácil el jurado, no solo para elegir al mejor de la final, sino también en las tres extraordinarias tandas previas. Pero, sin duda, su elección fue la justa y, de esta forma, el de Medina del Campo merecido ganador. Ni el público, siempre muy exigente en este tipo de certámenes, puso una sola objeción, todo lo contrario, ovacionó al triunfador de la tarde como se mereció. Lambas estuvo un punto por encima de sus compañeros en la final, y eso que Moras no se dio por vencido en ningún momento, desplegando toda su templanza hasta cerrar el concurso, de lo que él mismo se encargó con un quiebro de rodillas en la tanda extra con la que obsequiaron a los asistentes.

Gran nivel el de los quince grandes cortadores participantes, que dejaron cada uno su impronta, su clase, su templanza, su espectacularidad, en definitiva: su gran oficio. Álvaro Curiel –con raíces peñafielenses– plasmó en el ruedo el toreo a cuerpo limpio más puro, más clásico. Eusebio Sacristán ‘Use’ levantó a la gente de sus asientos saltando por encima de uno de los novillos, casi sin distancia para coger impulso, después de haber hecho lo propio, pero con las manos en los bolsillos. Jonatan Estébanez ‘Peta’ –Arganda del Rey– rubricó una faena digna de quien ha sido dos veces campeón de España. Iván Rodríguez, estratosférico, lo mismo que David Sánchez y así todos, que desplegaron un abanico de cortes, quiebros y saltos con la máxima entrega, como si en vez de a principios de temporada estuviésemos en su momento cumbre.

Al lucimiento de los recortadores contribuyó de manera esencial los cuatro magníficos novillos del encierro –ganadería madrileña Montealto–, entre los que destacó el segundo –‘Melenitas’– y el de la final –‘Garabato’–. De esta forma, se configuró un gran espectáculo del que disfrutaron algo más de dos mil espectadores, que prácticamente llenaron la plaza portátil instalada por la organización del evento taurino, la empresa Vivir el Toro, de la que es socio el cortador peñafielense Ander García, que también participó en el concurso con una muy buena actuación.

Con el trofeo de ganador en las manos, muy satisfecho, Lambas declaró que «nadie se puede hacer una idea de lo que ha sido para mí ganar este concurso; todo ha salido como esperábamos. Los novillos han sido exagerados: con clase y transmisión, es un orgullo para mí».