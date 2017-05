A la caza del voto en la calle

A Jesús Julio Carnero, precandidato a la Presidencia del Partido Popular, no le deja de sonar el móvil ni un solo minuto, y no precisamente para hablar con él del proceso de primarias. Números desconocidos, no registrados en su agenda, llaman para interesarse por un supuesto piso que tendría a la venta en la zona de Santa Ana por 111.000 euros. Una supuesta venta que ha aparecido esta mañana reflejada en varios carteles anunciadores en la Plaza del Rosarillo, efectuada por "necesidad económica" y con el número de teléfono de Jesús Julio Carnero, pero sin que el precandidato del PP haya tenido algo que ver con dicho anuncio. La incidencia es sólo una de las varias que a lo largo del dia se están registrando en el proceso de primarias del Partido Popular. Una jornada relativamente tranquila en cuanto a las votaciones, pero que deja palpable en estas horas de urnas abiertas la tensión con la que la dos precandidaturas están viviendo esta recta final del Congreso Provincial del PP.

galería de fotos Jornada de votaciones en el Partido Popular

Varios jóvenes con chalecos azules rotulados con la precandidatura de Borja García toman la calle Alcalleres a la caza del voto del afiliado: "¿Quiere la papeleta de Borja Garcia?" preguntan antes de acceder a la sede del PP a depositar el voto. Junto a ellos, afines al sector de Jesús Julio Carnero siguen la misma práctica. Sólo que estos no portan chalecos identificativos, sino solo la acreditación colgada del cuello. Unos y otros buscan in extremis el voto que esta noche dé la Presidencia del Partido Popular a su precandidato, con prácticas que, lejos de compañeristas, dejan patente la mala praxis en la consecución del objetivo.

Si Jesús Julio Carnero amanecía con carteles que recogían su teléfono para vender un piso, Borja García, el otro precandidato, se topaba esta tarde con 40 papeletas nulas en su despacho. La "trampa" estaba en el interior del sobre; él lo entregaba confiado de que la papeleta era la suya, pero justo detrás de la buena había un segundo voto con la casilla de Jesús Julio Carnero tachada. Voto nulo.

Compromisarios que protestaban por desconocer que habían presentado su precandidatura u otros con el mismo nombre y apellidos que algún concejal socialista de la provincia han sido otras de las anécdotas de la jornada.

Un proceso que hoy terminará sobre las 23:00 horas, cuando se dé a conocer el nombre del ganador, pero en el que por el camino las formas han sobrepasado los límites del respeto con 'memes' que se mofaban de la discapacidad física del diputado Ignacio Tremiño, quien esta tarde se ha mostrado visiblemente afectado en la sede. "Me llamaban tullido, y me ha dolido", ha comentado intentando, no obstante, restarle importancia.