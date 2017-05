Zumba y degustación para animar la marcha a favor de Menudos Corazones

Si su familia no tiene dorsal, aún está a tiempo. Porque el Día de la Familia en Marcha de El Norte de Castilla y la Federación de Atletismo tiene dos efectos positivos para los asistentes. Por un lado, participar en una prueba no competitiva que ayudará a la Fundación Menudos Corazones a realizar su labor. Por otro, permitir que toda la familia se una en una marcha accesible para los más pequeños y también para los más mayores.Incluso para que los padres, por una vez, puedan seguir el ritmo de sus vástagos, lo que no siempre resulta sencillo.

La prueba será el domingo, día 21 de mayo, desde las 10 de la mañana, cuando están citados los participantes en el entorno de la Plaza de Zorrilla, hasta las 13:30, que es cuando finalizará la degustación que tendrán como recompensa al esfuerzo los que se animen a completar el recorrido. Una degustación cuyo responsable será Paco Martínez, del restaurante La Criolla, que preparará un guiso para reponer fuerzas. Porque los más osados tendrán que reponerlas.Como ya es habitual en las pruebas organizadas por El Norte, antes y después de la prueba habrá tiempo para practicar un poco de zumba. Un modo fantástico de calentar antes de comenzar y de estirar los músculos al finalizar el trayecto. La salida oficial de la prueba se dará a las 10:45 horas desde la Acera de Recoletos, en el Paseo de Coches del Campo Grande, y concluirá en el mismo lugar tras recorrer e centro de la capital.

La inscripción se puede realizar hasta las 14:00 horas del viernes de forma ‘on-line’ en la web de El Norte de Castilla y presencial en la oficina comercial de El Norte, en la calle Platerías, y en la Federación de Atletismo de Castilla y León, en la calle Hipólito Durán 9-11. También se pueden realizar inscripciones el sábado, día 20, de 10 a 14 y de 16:30 a 19 horas en la Oficina de Turismo.La inscripción es gratuita. Los dorsales se recogerán el mismo domingo de 9 a 10 horas.

La marcha está organizada por El Norte de Castilla en colaboración co laFederación de Atletismo, con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de La Criolla, Ayuntamiento de Valladolid, Garbanzo de Fuentesaúco, Haribo,Coca-Cola, Alejop, Gadis,CDO, Carramimbre y Emergencias Sanitarias Castilla y León.