Profesionales en crear hogares

Olimpo Muebles y Decoración, en Medina del Campo, quiere agradecer a todos aquellos que confían en su profesionalidad y en su buen hacer a la hora de crear hogares con la puesta en marcha de la campaña, '25 días. 25%', que finalizará el próximo 26 de mayo y que permitirá a los clientes de Olimpo Muebles y Decoración conseguir este importante descuento en todas sus artículos.

En Olimpo Muebles y Decoración (www.mueblesolimpo.com) pueden encontrar cualquier estilo de mueble, desde el clásico más refinado, al moderno más vanguardista, pasando también por el contemporáneo, el rústico, el colonial, el vintage. El cliente puede ver en «nuestras instalaciones qué estilo es el que mejor se adapta a su gusto personal y a su presupuesto, ya que disponemos de producto en un baremo amplio de precio. Y si no lo encuentra, le ayudamos a encontrarlo, porque disponemos de una amplia exposición porque trabajamos con los mejores fabricantes nacionales e internacionales», señalan.

El sello de identidad de Olimpo Muebles y Decoración es la calidad. «Siempre hemos tenido en cuenta el valor calidad-precio y queremos seguir en esa línea. Revisamos personalmente la calidad del producto a exponer, tratamos con los fabricantes, visitamos las fábricas y nos convencemos de que el producto es ideal para nuestros clientes».

Los detalles de calidad, junto con el diseño, son los que marcan las diferencias. «El material, tipo de madera, acabados, herrajes, espesores, iluminación…, hay muchos factores y nuestro deber es mostrárselos al cliente para que pueda comparar y decidir».

Entre los múltiples servicios que prestan, en Olimpo Muebles y Decoración fabrican muebles a medida; con amplios horarios –también abrimos los sábados, mañana y tarde, y los domingos por la mañana–, con la comodidad de llegar y aparcar a la puerta; ofrecen atención personalizada, asesoramiento y montaje gratuito; realizan el estudio personalizado de la forma de pago, etc. «Nosotros no vendemos muebles, ¡creamos hogares!

Para realizar el amueblamiento de cualquier estancia, es fundamental basarse en un proyecto. Olimpo Muebles y Decoración lleva más de 35 años realizando proyectos de interiorismo y «gestionamos los profesionales necesarios para su ejecución. Los clientes quedan siempre encantados de nuestro asesoramiento en decoración de paredes, iluminación, alfombras, cuadros y objetos decorativos, es decir, todo lo necesario para crear esa sensación de hogar cálido y exclusivo creado al gusto y personalidad de cada cliente».

Disponibles para los clientes

Uno de sus puntos fuertes es, precisamente, el asesoramiento personalizado que dispensan al cliente. Desde el momento en el que una persona entra en sus tiendas, «nosotros estamos disponibles al 100% para asesorar su proyecto. La mayoría de clientes quiere ir por libre, ver, mirar, tocar... Pero de verdad que insistimos en animar a que se dejen asesorar y guiar por un profesional; nosotros llevamos haciéndolo más de 35 años y sabemos lo que es necesario para cada caso».

Y el mejor consejo que ofrecen a los clientes es que no compren por impulso, «que lo mediten, miren y decidan; que no se dejen llevar por promociones en las que el precio lo es todo y en las que acabarán diciendo: ‘lo barato es caro’. Nosotros podemos ofrecerles el crear un bonito hogar, cómodo, elegante y exclusivo y adaptado, no solo a su presupuesto, sino a su forma de querer pagarlo. Animamos a todos a que nos visiten y dejen asesorarse en la decoración de su hogar».

El transporte y el montaje de los muebles es completamente gratuito en un radio de kilómetros que abarca toda Castilla y León y Madrid, «aunque para el resto de provincias estudiamos cada caso. Además de ser gratuito, está realizado por profesionales ‘de la casa’ con nuestros propios camiones. Esto es importante, ya que a su casa no va a ir cualquier persona, si no un profesional capacitado para ello, con nuestros medios, sin prisas, y acude a realizar un buen trabajo, con la delicadeza y dedicación que el montaje de muebles requiere», concluyen en Olimpo Muebles y Decoración.

Dirección: Av. de la Constitución, 69, 47400 Medina del Campo, Valladolid.

Teléfono: 983 802 222

Web: www.mueblesolimpo.com