«Ser militar de tropa profesional económicamente no es ninguna bicoca»

Su primer destino dentro del arma de Infantería fue en un cuartel de su Zamora natal. Ahora, Juan Carlos Tamame (1963), destinado en Madrid, preside la Asociación de Tropa y Marinería Española, a la que el Congreso de los Diputados ha consultado para tratar de buscar una solución a los 63.000 efectivos vinculados a una permanencia en el Ejército hasta los 45 años.

–¿Cuál es la distribución en la escala de tropa y marinería por estancia temporal?

–De los 79.000 efectivos que hay en plantilla en las Fuerzas Armadas españolas, en el grupo de los que firmaron un Compromiso de Larga Duración, son 63.000. Estos pueden estar hasta los 45 años. Los militares de carrera alcanzan el 10%, y los que entran con un contrato inicial de 6 años, son el 15% restante.

–¿En qué circunstancias se encuentran estos soldados al ver que tienen que abandonar con 45 años?

–Les genera estrés, ansiedad y conflictos familiares. Una situación que les pasa a muchos trabajadores cuando les dicen después de estar trabajando 25 años: ‘Oiga, se tiene que ir usted a la calle’.

–Muchos mandos, e incluso desde los partidos políticos, se sostiene que no se puede tener una tropa con edad mayor.

–Son posiciones que no solo asume el Gobierno de Rajoy, sino también el Partido Socialista. Estamos de acuerdo en que debe de haber renovación, como sucede en muchas empresas que cuentan con empleados de más de 50 años. Hay que regenerar los puestos de trabajo. Si se van mil, habrá que meter a otro millar más jóvenes, pero a los que se marchen hay que darles una solución. No es comprensible que depués de adquirir una experiencia profesional y una cualificación te echen con 45 años para volver a enseñar a uno nuevo.

–Ustedes plantean que se reserven también más plazas para estos militares en las vacantes de la Policía y Guardia Civil, pero actualmente se reserva un 20%.

–Así es, pero extrañamente muchos de los que se presentan luego no superan el test psicológico. No entendemos que después de 25 años en las Fuerzas Armadas, de haber estado en misiones en el exterior y humanitarias, no valgas para ser policía o guardia civil. Si en todo ese periodo no se ha registrado ninguna conducta rara, no es comprensible que muchos no pasen el examen.

–¿Son insuficientes los 600 euros que les quedan hasta jubilarse?

–No solamente eso, sino que hemos hecho un cálculo en la asociación en la que creemos que le sale más a cuenta al Gobierno dejar que estos soldados continúen en activo, que no abonarles los dos años de desempleo y luego estas prestaciones futuras.

Descenso de aspirantes

–¿Cuál es la situación en la que trabajan los soldados españoles?

–Como otros compañeros. Esta profesión no es fácil porque hoy estás aquí y mañana en el Líbano o realizando maniobras. Estamos haciendo guardias o servicios de 24 horas que no se cobran, y hemos calculado que hacemos mil horas más al año, sin retribuir, que cualquier funcionario del Estado, incluidos guardias civiles y policías. Hemos conseguido hace poco que se nos reconozca el poder descansar una jornada a la salida de estos servicios, como hacen los enfermeros. Hasta hace un año, hacíamos la guardia y continuábamos trabajando.

–En la última convocatoria pública de empleo ha bajado el número de aspirantes a soldados.

–En algunas provincias, como Salamanca, sí, porque mucha gente se da cuenta de que ser soldado profesional no es ninguna bicoca económicamente. Te pagan unos mil euros de media, pero no tienes garantizado nada más allá de los 45 años como tope. Das los mejores años de tu vida laboral y cuando sales tienes que buscarte otro empleo. Estar con un carro de combate, o ser paracaidista, esa ¿qué profesión es en la vida civil? Ninguna.