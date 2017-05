Once vinos de Castilla y León obtienen Gran Medalla de Oro en el Mundial de Bruselas

Once vinos de Castilla y León han obtenido la Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas, que se celebró en Valladolid entre el 5 y el 7 de mayo. La organización ha hecho públicos esta mañana los resultados de esta competición, en la que participaban 9.080 vinos de todo el mundo y que sitúan a la comunidad autónoma en un puesto destacado.

Los grandes triunfadores a nivel regional al haber obtenido la máxima distinción del certamen son Aldeasoña 2010 (Vino de la Tierra), de la Bodega Convento San Francisco; Alfredo Santamaría 2013, de la DO Cigales; Aponte Reserva 2008, de la DO Toro y producido por Bodegas Frontaura; Arzuaga Reserva Especial 2011, de la DO Ribera de Duero; Burro Loco Rosado 2016 (Vino de la Tierra), de Concejo Bodegas; Cardela 2014 (Ribera de Duero), de Bodegas Bohórquez; Finca Valdemoya Rosado Pálido 2016 (Vino de la Tierra), de Hijos de Alberto Gutiérrez; Lezcano-Lacalle 2012, de la DO Cigales y elaborado por la bodega del mismo nombre; Pago Negralada 2014 (Vino de la Tierra), de Abadía Retuerta; Santo Syrah 2014 (Vino de la Tierra), de Pago Heredad de Urueña e Yllera Verdejo Vendimia Nocturna 2016, de la DO Rueda y producido por Bodegas Grupo Yllera.

Otros 64 vinos de las diferentes denominaciones de origen de la comunidad han obtenido Medalla de Oro y otros 107 han sido distinguidos con la Medalla de Plata, según recogen los resultados publicados en la página web del Concurso Mundial de Bruselas.